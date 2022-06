Unterstützt Salzwasser die Flüssigkeitsversorgung nach einem Workout?

Wenn du dein Trinkwasser großzügig salzt, wird es dir wahrscheinlich nicht besonders gut schmecken, sagt Ashley Harpst, Ernährungsberaterin und Sportexpertin bei Go for the Gold Nutrition. Zum Glück musst du kein großes Glas Meerwasser trinken, aber vielleicht ein wenig ausprobieren, um herauszufinden, wie viel Salz für dich am besten ist.

Harpst empfiehlt, folgende Kriterien zu beachten, bevor du Salzwasser beim Sport oder danach trinkst:

Intensität und Dauer der Aktivität, außerdem die jeweiligen Wetterbedingungen: Da es darum geht, verloren gegangenes Natrium wieder aufzufüllen, hängt dies davon ab, wie stark du schwitzt. Bei hoher Luftfeuchtigkeit beispielsweise empfiehlt Harpst, bei jeder Trainingssession nicht mehr, sondern öfter Wasser mit Salz zu trinken. Das könnte in der Praxis so aussehen, dass du alle 20 Minuten ca. 100 bis 200 ml eines Sportgetränks oder einer Mischung aus Wasser und Salz trinkst.





Manche Menschen verlieren beim Schwitzen mehr Natrium als andere. Wenn sich nach dem Training weiße Rückstände auf deiner Haut oder Streifen auf der Kleidung zeigen, schwitzt du wahrscheinlich mehr Natrium aus, so Harpst. Das bedeutet, dass du dieses verloren gegangene Natrium durch deine Ernährung und durchs Trinken wieder auffüllen solltest. Anzeichen für zu wenig Natrium: Eine Möglichkeit, um festzustellen, ob du deinen Natriumspiegel erhöhen solltest? Achte darauf, ob du während und nach dem Training Muskelkrämpfe bekommst, so Harpst. Das kann ein deutliches Zeichen für einen unausgewogenen Elektrolythaushalt sein.

Wenn du Muskelkrämpfen vorbeugen möchtest, reicht laut Allen ein kleines Tütchen Salz, wie es sie z. B. in Cafés und Restaurants gibt, das du in eine 250-ml-Flasche Wasser oder ein Sportgetränk gibst. Das entspricht in der Regel etwa 100 mg Natrium. Zur Erinnerung: Kochsalz (auch Natriumchlorid genannt) besteht in der Regel zu etwa 40 % aus Natrium und zu 60 % aus Chlorid. Allen rät den Athlet:innen an der Missouri State University, immer eine kleine Menge solcher Salztütchen auf Vorrat in der Sporttasche zu haben, da sie schnell gegen Krämpfe und Schwächezustände helfen. Idealerweise sollte man auch den Bedarf an anderen Elektrolyten wie Kalium, Magnesium und Kalzium abdecken. Hier können Sportgetränke helfen, ergänzt sie.

"Sportgetränke können besonders hilfreich sein", sagt Allen. "Die Kohlenhydrate in diesen Getränken können helfen, die Zellen mit Natrium zu versorgen, was die Rehydrierung beschleunigt."