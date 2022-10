Made to Play: tvůrci hry

Tvůrci hry jsou vedoucí z programu Made to Play, jejichž cílem je pomáhat dětem z různých komunit k aktivnímu pohybu. Jednou ze skupin tvůrců hry jsou naši ambasadoři Nike Community Ambassadors (NCA), což jsou zaměstnanci prodejen Nike, kteří jsou k tomuhle účelu vyškolení. Po celém světě realizují v rámci Made to Play závazek společnosti Nike udělat maximum pro to, aby měly děti v jejich komunitách možnost aktivního pohybu, který potřebují. Jejich příběhy jsou zároveň inspirací k tomu, jak se můžou ostatní, včetně tebe, zapojit a stát se tvůrci hry.