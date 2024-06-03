Vytvoř silné pouto
Příručka pro trénink dívek
Odborníci tvrdí, že dívky, které mají příležitost si zahrát, lépe prospívají fyzicky, psychicky, emocionálně a sociálně. Dnes ale dívky končí se sportem dvakrát častěji než chlapci. V rámci spolupráce Nike s komunitními partnery a experty se snažíme zvrátit tenhle trend odchodů od sportu, a proto jsme vytvořili Příručku pro trénink dívek: Zdroj informací, který pomáhá mentorům posílit a podpořit mladé sportovkyně.
Sport je z mnoha důvodů skvělá a inspirující věc. Dává člověku cenné zkušenosti, pomáhá mu vybudovat si sebedůvěru a vytvářet vztahy. Při sportu se dívky učí od svých vrstevníků, trenérů, rodičů a dalších, kteří ovlivní jejich sportovní vývoj* a týmový přístup.
Odborníci z nadace Women’s Sports Foundation se dívek zeptali, co je na sportování baví. Jejich nejčastější odpovědi byly, že získávají nové přátele a cítí se být součástí týmu. A další důležitý poznatek – když si dívka oblíbí toho, kdo ji trénuje, je mnohem pravděpodobnější, že bude chtít v hraní pokračovat i v budoucnosti. Trenér by se měl ze všeho nejdřív individuálně seznámit s hráčkami, nacvičit s nimi týmovou spolupráci a pravidelně je dávat do dvojice s novými spoluhráčkami.
Nejúspěšnější trenéři, a platí to ve všech sportech, jsou ti, kteří trénují lidskou bytost, ne anonymního hráče. Lidé z dívčina okolí, kteří jsou zapojení do jejích sportovních aktivit, pro ni můžou být jedněmi z nejdůležitějších osob v životě. Když se zaměříš na vytváření pozitivních vztahů mezi hráči navzájem a mezi hráči a trenéry, pomůžeš tím dívkám zapojit se do sportu naplno a neztratit o něj zájem.
Připravuj ji na úspěch
- Probírej věci v kruhu
V kruhu se dívky cítí být součástí týmu a je pro ně snazší vnímat druhé kolem sebe. Dívkám (a dětem obecně) dodává semknutí v kruhu pocit bezpečí, protože jsou všichni spolu a nic se neodehrává za jejich zády. Takže až se zase tým příště sejde, společně si sedněte nebo se posaďte do kruhu.
- Poznej svoje hráčky
Věnuj čas poznávání svých hráček. Ptej se na otázky, ať se o nich dozvíš víc, a odrážej se od věcí, které ti třeba řekli.
Posunout vztah s hráčkami za hranice sportu je účinný způsob, jak získat jejich důvěru a vnést do vztahu pozitivitu.
- Nauč se jejich jména
Na začátku sezóny budeš mít příležitost zapamatovat si jejich jména při rozcvičkách a před tréninkem. Zjisti si, jaké oslovení každá dívka preferuje a oslovuj ji tak. Při každém tréninku oslovuj každou sportovkyni jménem.