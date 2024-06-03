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Vytvoř silné pouto

Příručka pro trénink dívek

Odborníci tvrdí, že dívky, které mají příležitost si zahrát, lépe prospívají fyzicky, psychicky, emocionálně a sociálně. Dnes ale dívky končí se sportem dvakrát častěji než chlapci. V rámci spolupráce Nike s komunitními partnery a experty se snažíme zvrátit tenhle trend odchodů od sportu, a proto jsme vytvořili Příručku pro trénink dívek: Zdroj informací, který pomáhá mentorům posílit a podpořit mladé sportovkyně.

Poslední aktualizace: 3. června 2024
Doba čtení 3 min
Vytvoř silné pouto

Sport je z mnoha důvodů skvělá a inspirující věc. Dává člověku cenné zkušenosti, pomáhá mu vybudovat si sebedůvěru a vytvářet vztahy. Při sportu se dívky učí od svých vrstevníků, trenérů, rodičů a dalších, kteří ovlivní jejich sportovní vývoj* a týmový přístup.

Vytvoř silné pouto

Odborníci z nadace Women’s Sports Foundation se dívek zeptali, co je na sportování baví. Jejich nejčastější odpovědi byly, že získávají nové přátele a cítí se být součástí týmu. A další důležitý poznatek – když si dívka oblíbí toho, kdo ji trénuje, je mnohem pravděpodobnější, že bude chtít v hraní pokračovat i v budoucnosti. Trenér by se měl ze všeho nejdřív individuálně seznámit s hráčkami, nacvičit s nimi týmovou spolupráci a pravidelně je dávat do dvojice s novými spoluhráčkami.

Vytvoř silné pouto

Nejúspěšnější trenéři, a platí to ve všech sportech, jsou ti, kteří trénují lidskou bytost, ne anonymního hráče. Lidé z dívčina okolí, kteří jsou zapojení do jejích sportovních aktivit, pro ni můžou být jedněmi z nejdůležitějších osob v životě. Když se zaměříš na vytváření pozitivních vztahů mezi hráči navzájem a mezi hráči a trenéry, pomůžeš tím dívkám zapojit se do sportu naplno a neztratit o něj zájem.

Vytvoř silné pouto

Připravuj ji na úspěch

  1. Probírej věci v kruhu
    V kruhu se dívky cítí být součástí týmu a je pro ně snazší vnímat druhé kolem sebe. Dívkám (a dětem obecně) dodává semknutí v kruhu pocit bezpečí, protože jsou všichni spolu a nic se neodehrává za jejich zády. Takže až se zase tým příště sejde, společně si sedněte nebo se posaďte do kruhu.
  2. Poznej svoje hráčky
    Věnuj čas poznávání svých hráček. Ptej se na otázky, ať se o nich dozvíš víc, a odrážej se od věcí, které ti třeba řekli.
    Posunout vztah s hráčkami za hranice sportu je účinný způsob, jak získat jejich důvěru a vnést do vztahu pozitivitu.
  3. Nauč se jejich jména
    Na začátku sezóny budeš mít příležitost zapamatovat si jejich jména při rozcvičkách a před tréninkem. Zjisti si, jaké oslovení každá dívka preferuje a oslovuj ji tak. Při každém tréninku oslovuj každou sportovkyni jménem.

Zjisti víc o tom, jak povzbudit dívky z tvojí komunity.

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Původně zveřejněno: 21. května 2024

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