Pomoz dívkám naslouchat svému tělu
Opravdové vyznání
Když dívky naslouchají svému tělu a učí se od něj, je pravděpodobnější, že přijmou a budou si vážit toho, co mohou dělat a prožívat, a že budou brát v potaz, co jejich tělo při sportu potřebuje. Pomozme jim zůstat ve hře.
Radost ze sportu by pro dívky měla pramenit z jejich prožitků, ne z toho, jak vypadají. Je normální, že se dívky zabývají svým vzhledem a dělají si s ním starosti. To se může projevovat například tím, že se srovnávají s ostatními, mluví o svém vzhledu negativně, pozitivně nebo zbytečně moc nebo se vyhýbají určitým aktivitám ze strachu, že je budou ostatní soudit. Podporou dívek, aby si vážily svého těla, respektovaly ho a naslouchaly mu – jeho schopnostem, limitům a jedinečným vlastnostem – můžeme všichni zvýšit jejich sebevědomí a zlepšit jejich sportovní zážitky.
Existuje řada důvodů, proč dívky nenaslouchají svému tělu. Mohou například ignorovat hlad a vynechat jídlo, protože mají strach, že přiberou, nebo mohou i přes zranění sportovat dál, protože se bojí, že přijdou o zápas. Spoluhráči, trenéři a rodiče mohou také nevědomky povzbuzovat dívky, aby ignorovaly, co jejich tělo potřebuje. Koneckonců, kolika dívkám už někdo vytknul, že něco dramatizují? Naslouchání tělu a sportování takovým způsobem, který je pro ně vhodný, musíme považovat za normální a prioritu.
Abychom ti s tím pomohli, představíme ti třístupňovou kontrolu pocitů. Jedná se o užitečný nástroj, který můžou trenéři a rodiče používat při práci s dívkami a který se dá aplikovat kdekoli a kdykoli. Je to jednoduchý systém, který sportovkyním pomáhá zkontrolovat, co jejich tělo potřebuje. Proveď ji následujícími kroky a sleduj, jak se dokáže spojit se svým tělem a důvěřovat mu.
Když dáme dívkám prostor, aby se spojily se svým tělem, dáváme jim najevo, že je pro nás důležité, jak se cítí, a věříme, že ony samy to vědí nejlíp. Vytvořme generaci sportovkyň, které jsou ve spojení se svým tělem, pečují o něj a respektují ho.
Sebevědomý přístup k vlastnímu tělu a sport. Tak se jmenuje program vytvořený Nike a značkou Dove, který pomáhá dívkám vytvářet si sebevědomí ohledně jejich vlastního těla. Ze sportu dělá místo, kde se dívky můžou cítit dobře, protože tam patří. Obsah byl vytvořený ve spolupráci s Tuckerovým centrem pro výzkum dívek a žen ve sportu a s Centrem pro výzkum vzhledu.
Pokud si chceš projít všechny zdroje, přejdi na stránku: