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Pomoz dívkám naslouchat svému tělu

Opravdové vyznání

Když dívky naslouchají svému tělu a učí se od něj, je pravděpodobnější, že přijmou a budou si vážit toho, co mohou dělat a prožívat, a že budou brát v potaz, co jejich tělo při sportu potřebuje. Pomozme jim zůstat ve hře.

Poslední aktualizace: 13. prosince 2023
Doba čtení 4 min
Pomoz dívkám naslouchat svému tělu

Radost ze sportu by pro dívky měla pramenit z jejich prožitků, ne z toho, jak vypadají. Je normální, že se dívky zabývají svým vzhledem a dělají si s ním starosti. To se může projevovat například tím, že se srovnávají s ostatními, mluví o svém vzhledu negativně, pozitivně nebo zbytečně moc nebo se vyhýbají určitým aktivitám ze strachu, že je budou ostatní soudit. Podporou dívek, aby si vážily svého těla, respektovaly ho a naslouchaly mu – jeho schopnostem, limitům a jedinečným vlastnostem – můžeme všichni zvýšit jejich sebevědomí a zlepšit jejich sportovní zážitky.

Existuje řada důvodů, proč dívky nenaslouchají svému tělu. Mohou například ignorovat hlad a vynechat jídlo, protože mají strach, že přiberou, nebo mohou i přes zranění sportovat dál, protože se bojí, že přijdou o zápas. Spoluhráči, trenéři a rodiče mohou také nevědomky povzbuzovat dívky, aby ignorovaly, co jejich tělo potřebuje. Koneckonců, kolika dívkám už někdo vytknul, že něco dramatizují? Naslouchání tělu a sportování takovým způsobem, který je pro ně vhodný, musíme považovat za normální a prioritu.

Pomoz dívkám naslouchat svému tělu

Abychom ti s tím pomohli, představíme ti třístupňovou kontrolu pocitů. Jedná se o užitečný nástroj, který můžou trenéři a rodiče používat při práci s dívkami a který se dá aplikovat kdekoli a kdykoli. Je to jednoduchý systém, který sportovkyním pomáhá zkontrolovat, co jejich tělo potřebuje. Proveď ji následujícími kroky a sleduj, jak se dokáže spojit se svým tělem a důvěřovat mu.

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    Krok 1: Zpomal

    Požádej ji, aby se několikrát zhluboka nadechla nosem a vydechla pusou.

    Pokud se cítí pohodlně, požádej ji, aby zavřela oči.

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    Krok 2: Kontrola

    Požádej ji, aby si prohlédla celé svoje tělo. Řekni jí, aby si všímala, co a kde její tělo cítí.

    Čeho si všímá? Je jí například zima? Má hlad?

    Potřebuje její tělo něco? Je například napjatá, má stažená ramena? Potřebuje něco k jídlu?

  • Pomoz dívkám naslouchat svému tělu, slide 3 of 3
    Krok 3: Potřeby na prvním místě

    Teď, když zkontrolovala, co její tělo potřebuje, měla by vyhovět jeho potřebám. Například si protáhne části těla, které cítí napjaté, nebo si dá rychlou svačinu. Možná nic nepotřebuje a může pokračovat v cestě.

    Tohle cvičení může použít kdykoli a kdekoli. Například předtím, než začne trénovat, nebo cestou na zápas.

    Je to krátký projev péče o sebe, který jí pomůže spojit se se svým tělem. Udělej tohle cvičení, kdykoli ho bude potřebovat.

Když dáme dívkám prostor, aby se spojily se svým tělem, dáváme jim najevo, že je pro nás důležité, jak se cítí, a věříme, že ony samy to vědí nejlíp. Vytvořme generaci sportovkyň, které jsou ve spojení se svým tělem, pečují o něj a respektují ho.

Sebevědomý přístup k vlastnímu tělu a sport. Tak se jmenuje program vytvořený Nike a značkou Dove, který pomáhá dívkám vytvářet si sebevědomí ohledně jejich vlastního těla. Ze sportu dělá místo, kde se dívky můžou cítit dobře, protože tam patří. Obsah byl vytvořený ve spolupráci s Tuckerovým centrem pro výzkum dívek a žen ve sportu a s Centrem pro výzkum vzhledu.

Pokud si chceš projít všechny zdroje, přejdi na stránku:

www.bodyconfidentsport.com

Pomoz dívkám naslouchat svému tělu

Původně zveřejněno: 13. prosince 2023

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