Přizpůsob sportoviště potřebám dívek
Příručka pro trénink dívek
Odborníci tvrdí, že dívky, které mají příležitost si zahrát, lépe prospívají fyzicky, psychicky, emocionálně a sociálně. Dnes ale dívky končí se sportem dvakrát častěji než chlapci. V rámci spolupráce Nike s komunitními partnery a experty se snažíme zvrátit tenhle trend odchodů od sportu, a proto jsme vytvořili Příručku pro trénink dívek: Zdroj informací, který pomáhá mentorům posílit a podpořit mladé sportovkyně.
Realita je taková, že sportovní vybavení a prostory většinou nejsou navrženy pro dívky. Tato představa je různými způsoby neúmyslně upevňována. Pokud jsou dívčí záchody až na druhé straně sportovního areálu nebo dívky musí nosit obnošené chlapecké dresy, působí to tak, že se s nimi původně nepočítalo. Při výrobě ochranných pomůcek se na dívky také často nemyslí, a proto mohou špatně sedět, být nepohodlné a někdy i nebezpečné.
‚Takovým nepříjemnostem se dívky často musí přizpůsobit a to negativně ovlivňuje jejich zkušenost se sportem.‘
Dívky potřebují dobře padnoucí vybavení, vyhovující sportovní potřeby, čisté a nepříliš vzdálené sociální zařízení a dobré plánování místa a času konání jednotlivých aktivit, díky kterému nebude ohroženo jejich zdraví. Možná nebudeš moct nechat postavit novou koupelnu se záchodem, ale co udělat můžeš je brát tyhle potřeby v úvahu při plánování sportovních aktivit a místa jejich konání.
Už jen přijít je pro ně risk, proto je tím důležitější, aby měly pozitivní, zdravé zázemí, které jim umožní cítit se bezpečně a užít si radost ze sportu. A pamatuj, že spoustu dívek ke sportování nikdo nepovzbuzuje.
Připravuj ji na úspěch
- Ať se cítí bezpečně a jako součást týmu
Předem zkontroluj místo, kde budete sportovat, a ujisti se, že je bezpečné, dobře osvětlené a řádně střežené. Záchody by měly být snadno přístupné, bezpečné a měly by poskytovat dostatečné soukromí. Když nějaké místo nevyhovuje potřebám, porozhlédni se po alternativách (jiné tělocvičně nebo sportovišti), případně naplánuj trénink na čas, kdy je světlo.
- Vytvoř inkluzivní prostředí
Umožni dívkám cítit se jako součást týmu. Normy týkající se genderové identity se mění a všechny děti by měly mít pocit, že patří mezi ostatní. Začni volbou slov, kterými dáš najevo, že je bereš jako součást týmu. Smíšená družstva neoslovuj tak, jako by je tvořili jenom chlapci – tzn. ne slovem „kluci“, ale radši „týme“ nebo „hráči“. Dovol taky dívkám si prostor přizpůsobit, například už jen tím, že si vyvěsí vlajku s názvem a znakem týmu.
- Dej jí všechno, co potřebuje, aby mohla hrát
Dívky mají jiné potřeby než chlapci, zejména když vstoupí do puberty. Je důležité pamatovat na to, jak můžou dívčí zkušenost ovlivnit věci, jako je velikost sportovních potřeb, ochranné vybavení a oblečení. Začala se nějaká dívka častěji vyhýbat aktivitě? Může to být proto, že se necítí fyzicky pohodlně. Zjisti, co se děje, a udělej, co bude potřeba, aby se mohla vrátit do hry.