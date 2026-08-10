Zaměř se na pokrok, ne na výkon
Příručka pro trénink dívek
Odborníci tvrdí, že dívky, které mají příležitost si zahrát, lépe prospívají fyzicky, psychicky, emocionálně a sociálně. Dnes ale dívky končí se sportem dvakrát častěji než chlapci. V rámci spolupráce Nike s komunitními partnery a experty se snažíme zvrátit tenhle trend odchodů od sportu, a proto jsme vytvořili Příručku pro trénink dívek: Zdroj informací, který pomáhá mentorům posílit a podpořit mladé sportovkyně.
Vnímat, jak se v něčem zlepšujete, je neuvěřitelně silný zážitek. Dívky chtějí trenéry, kteří jim pomohou mít dobrý pocit z jejich pokroku bez ohledu na výsledek zápasu. Tím si dívky odnesou ponaučení užitečné pro život a sport pro ně bude mít smysl. Každá střela, přihrávka, sprint nebo kop je v tom jenom utvrdí, stejně jako každá nevyužitá šance, zakopnutí nebo chyba.
Tomuhle přístupu se anglicky říká „Mastery Approach“. Zahrnuje sadu technik, které podporují motivaci a snahu, rozvíjejí sportovní dovednosti a redukují úzkost. Trenéři, kteří tenhle přístup aplikují, dávají mladým lidem skutečné příležitosti zapojit se a ujmout se vedení při zlepšování svých dovedností. Trenér aplikující mastery approach se zaměřuje na:
- Věci, které sportovec může ovlivnit:
Trenéři, kteří se zaměřují na ovlivnitelné věci – na snahu, zkoušení nových věcí a nevzdávání se navzdory problémům – tím pomáhají sportovcům položit základní stavební kameny jejich výkonu, nejen zaměřit se na konečný výsledek. Zaměření se na věci, které můžou ovlivnit, sportovcům taky pomáhá uvědomit si, jakým způsobem utvářejí sami sebe, svoji hráčskou identitu.
- Věci, které sportovec může ovlivnit:
Z žádného nováčka se ze dne na den nestane Serena Williamsová. A pokud se dívka začínající s tenisem srovnává jenom se Serenou nebo jenom s nejlepším hráčem ve svém týmu, bude zákonitě zklamaná. Je mnohem lepší, když ji oceníš za drobná vítězství – když poprvé odpálí míček přes síť, když se jí podaří delší výměna nebo když dá svoje první eso. Díky tomu si udrží motivaci pro další učení.
- Otřepat se z chyb:
Dívky chyby často vnímají jinak než chlapci a často si je berou osobněji, což může vést k tomu, že rychleji skončí, aby se vyhnuly nepříjemnostem. Když se dívky naučí mentálně se přenést přes svoje chyby, pomůže jim to získat sebedůvěru, zaměřit se na další příležitost a užít si hru.
Dívky chtějí cítit, že dělají pokrok, a to nejen v poměru výher a proher, ale v dovednostech, které si osvojují. Nikdo se nenarodí s trofejí v ruce. Proces zlepšování vyžaduje čas, a proto oceňovat malá dílčí vítězství (pokrok v dovednostech, snahu, nadšení a týmovou spolupráci) je stejně důležité jako oslavovat vstřelené góly a vítězství v zápase.
Připravuj ji na úspěch
- Oceňuj snahu o zlepšení se v dovednostech
Pro dívky není důležité se jenom zlepšit. Ony potřebují vědět, že se zlepšují. Povzbuzování a neskrývaná radost, společně s promyšlenou zpětnou vazbou a monitorováním pokroku, pomáhají dívkám získat sebedůvěru a zkoušet nové věci.
- Chval za každý přínos
Jednotliví členové jsou pro tým v různých situacích různým přínosem. Každý přínos pro tým je důležitý, proto nezapomeň pochválit dívku, která zkouší něco nového, i když se jí to úplně nepodaří. Pochval hráče, kteří začnou hlasitě podporovat členy týmu, přihrávat častěji než minulý týden nebo kteří se obzvlášť snaží.
- Přiřazuj k sobě děti s ohledem na úroveň jejich dovedností
Při skupinových aktivitách bývá dobré k sobě řadit děti podle úrovně jejich dovedností. Pomáhá jim to rozvíjet jejich dovednosti a usnadňuje soupeření s ostatními. Pokud je mezi jejich schopnostmi velký rozdíl, požádej zkušenější hráče, aby pomohli učit míň zkušené spoluhráče.