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Dávej důraz na funčknost těla

Opravdové vyznání

Hodně dívek myslí spíš na to, jak vypadají, než na to, co jejich tělo dokáže a co při sportu zažijí. Když se zaměříš na to, co jim říkáš, můžeš dívkám pomoct změnit nastavení mysli, kdyš se chtějí věnovat sportu.

Poslední aktualizace: 13. prosince 2023
Doba čtení 4 min
Vysvětli jim, jak tělo funguje

Každá dívka je jiná a žádná dvě těla nejsou stejná. To vyžaduje, aby trenéři a rodiče uznávali a respektovali všechny vzhledy a oslavovali všechny rozdíly. Pamatuj, že naše pohlaví, etnická příslušnost, sexuální identita, postižení, náboženství a další přesvědčení a vlastnosti ovlivňují to, jak se prezentujeme světu. Proto když kritizuješ něčí vzhled, kritizuješ to, kým je a jak se projevuje.

Naše slova mají moc a utvářejí pohled dívek na sport. Než začneme diskutovat o tom, jak komunikovat s dívkami, je důležité zamyslet se nad vlastním sebevědomím. Koneckonců to, jak přemýšlíš a mluvíš o svém těle, ovlivňuje to, jak tvoje dítě nebo sportovci přemýšlejí a mluví o svém těle. Polož si otázku: Mluvím před svým dítětem nebo sportovci negativně o svém těle nebo o tělech jiných lidí a co jim tím říkám?

Při komunikaci s dívkami chceme jejich pozornost přesunout od otázky „jak vypadá moje tělo“ k otázce „co může moje tělo dělat a zažívat“. Tenhle posun pozornosti může dívkám pomoct líp se spojit se svým tělem a soustředit se na svůj výkon, na rozdíl od soustředění se na svůj vzhled, omezování stravy a přetrénování.

Vysvětli jim, jak tělo funguje

Na co si dát pozor

Snaž se vyhýbat komentářům nebo konverzacím, které se zaměřují na vzhled dívek, a zpochybňují tenhle dialog mezi nimi. Například:

  • „Vypadáš skvěle! Zhubla jsi?“
  • „Potřebuješ přibrat, abys mohla lépe bránit branku.“
  • „Musíš být štíhlejší, abys byla rychlejší.“
  • „Když trochu zhubneš, budeš schopná skákat výšt.“
  • „Zasloužíš si toho muffina, dneska jsi opravdu tvrdě trénovala!“
  • „Jsi si jistá, že bys to měla jíst?“
  • „Vypadám hnusně. Jsem zpocená a rozmazal se mi make-up!“
  • „Viděla jsi její nohy? Máš na nich strie.“
  • „Myslím, že by neměla zvedat činky, začíná být moc vysvalená a kluci nesnášejí namakané holky.“
Vysvětli jim, jak tělo funguje

Co můžeš říct

Používej komentáře a zapoj se do konverzací, které se zaměřují na to, co dívčí těla můžou dělat a zažívat. Například:

  • „Uděláme si pár cviků na zahřátí svalů.“
  • „Přemýšlej o tom, jak máš ramena. Ujisti se, že směřují dopředu, ve směru střelby.“
  • „Skvělá práce! [insert skill] jsi zvládla skvěle!”
  • „Ta střela měla grády.“
  • „Vypadala jsi při tanci tak šťastně a uvolněně!“
  • „Jak se cítí tvoje tělo po včerejším náročném tréninku?“
  • „Nezapomeň se po zápase najíst!“
  • „Nezapomeň na protažení na konci tréninku. Nechceme žádné zranění!“
  • Pamatuj, že tvoje tělo je mnohem víc než to, jak vypadá. Tvoje tělo je schopné dělat, zažívat a dosahovat úžasných věcí.

Tyhle malé změny v komunikaci můžou mít obrovský vliv na sportovní kulturu a sebevědomí dívek. Za vytvoření sportovního prostředí, kde dívčí těla nejsou jen objekty, na které se dá dívat, ale nástroj, který ti umožní zažít zázraky pohybu, přátelství a soutěžení.

Sebevědomý přístup k vlastnímu tělu a sport. Tak se jmenuje program vytvořený Nike a značkou Dove, který pomáhá dívkám vytvářet si sebevědomí ohledně jejich vlastního těla. Ze sportu dělá místo, kde se dívky můžou cítit dobře, protože tam patří. Obsah byl vytvořený ve spolupráci s Tuckerovým centrem pro výzkum dívek a žen ve sportu a s Centrem pro výzkum vzhledu.

Pokud si chceš projít všechny zdroje, přejdi na stránku:

www.bodyconfidentsport.com

Vysvětli jim, jak tělo funguje

Původně zveřejněno: 13. prosince 2023

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