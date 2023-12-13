Vysvětli jim, jak tělo funguje

Dávej důraz na funčknost těla
Opravdové vyznání
Hodně dívek myslí spíš na to, jak vypadají, než na to, co jejich tělo dokáže a co při sportu zažijí. Když se zaměříš na to, co jim říkáš, můžeš dívkám pomoct změnit nastavení mysli, kdyš se chtějí věnovat sportu.
Každá dívka je jiná a žádná dvě těla nejsou stejná. To vyžaduje, aby trenéři a rodiče uznávali a respektovali všechny vzhledy a oslavovali všechny rozdíly. Pamatuj, že naše pohlaví, etnická příslušnost, sexuální identita, postižení, náboženství a další přesvědčení a vlastnosti ovlivňují to, jak se prezentujeme světu. Proto když kritizuješ něčí vzhled, kritizuješ to, kým je a jak se projevuje.
Naše slova mají moc a utvářejí pohled dívek na sport. Než začneme diskutovat o tom, jak komunikovat s dívkami, je důležité zamyslet se nad vlastním sebevědomím. Koneckonců to, jak přemýšlíš a mluvíš o svém těle, ovlivňuje to, jak tvoje dítě nebo sportovci přemýšlejí a mluví o svém těle. Polož si otázku: Mluvím před svým dítětem nebo sportovci negativně o svém těle nebo o tělech jiných lidí a co jim tím říkám?
Při komunikaci s dívkami chceme jejich pozornost přesunout od otázky „jak vypadá moje tělo“ k otázce „co může moje tělo dělat a zažívat“. Tenhle posun pozornosti může dívkám pomoct líp se spojit se svým tělem a soustředit se na svůj výkon, na rozdíl od soustředění se na svůj vzhled, omezování stravy a přetrénování.
Na co si dát pozor
Snaž se vyhýbat komentářům nebo konverzacím, které se zaměřují na vzhled dívek, a zpochybňují tenhle dialog mezi nimi. Například:
- „Vypadáš skvěle! Zhubla jsi?“
- „Potřebuješ přibrat, abys mohla lépe bránit branku.“
- „Musíš být štíhlejší, abys byla rychlejší.“
- „Když trochu zhubneš, budeš schopná skákat výšt.“
- „Zasloužíš si toho muffina, dneska jsi opravdu tvrdě trénovala!“
- „Jsi si jistá, že bys to měla jíst?“
- „Vypadám hnusně. Jsem zpocená a rozmazal se mi make-up!“
- „Viděla jsi její nohy? Máš na nich strie.“
- „Myslím, že by neměla zvedat činky, začíná být moc vysvalená a kluci nesnášejí namakané holky.“
Co můžeš říct
Používej komentáře a zapoj se do konverzací, které se zaměřují na to, co dívčí těla můžou dělat a zažívat. Například:
- „Uděláme si pár cviků na zahřátí svalů.“
- „Přemýšlej o tom, jak máš ramena. Ujisti se, že směřují dopředu, ve směru střelby.“
- „Skvělá práce! [insert skill] jsi zvládla skvěle!”
- „Ta střela měla grády.“
- „Vypadala jsi při tanci tak šťastně a uvolněně!“
- „Jak se cítí tvoje tělo po včerejším náročném tréninku?“
- „Nezapomeň se po zápase najíst!“
- „Nezapomeň na protažení na konci tréninku. Nechceme žádné zranění!“
- Pamatuj, že tvoje tělo je mnohem víc než to, jak vypadá. Tvoje tělo je schopné dělat, zažívat a dosahovat úžasných věcí.
Tyhle malé změny v komunikaci můžou mít obrovský vliv na sportovní kulturu a sebevědomí dívek. Za vytvoření sportovního prostředí, kde dívčí těla nejsou jen objekty, na které se dá dívat, ale nástroj, který ti umožní zažít zázraky pohybu, přátelství a soutěžení.
Sebevědomý přístup k vlastnímu tělu a sport. Tak se jmenuje program vytvořený Nike a značkou Dove, který pomáhá dívkám vytvářet si sebevědomí ohledně jejich vlastního těla. Ze sportu dělá místo, kde se dívky můžou cítit dobře, protože tam patří. Obsah byl vytvořený ve spolupráci s Tuckerovým centrem pro výzkum dívek a žen ve sportu a s Centrem pro výzkum vzhledu.
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