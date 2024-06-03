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Umožni jim zasoupeřit si

Příručka pro trénink dívek

Odborníci tvrdí, že dívky, které mají příležitost si zahrát, lépe prospívají fyzicky, psychicky, emocionálně a sociálně. Dnes ale dívky končí se sportem dvakrát častěji než chlapci. V rámci spolupráce Nike s komunitními partnery a experty se snažíme zvrátit tenhle trend odchodů od sportu, a proto jsme vytvořili Příručku pro trénink dívek: Zdroj informací, který pomáhá mentorům posílit a podpořit mladé sportovkyně.

Poslední aktualizace: 3. června 2024
Doba čtení 3 min
Umožni jim zasoupeřit si

Dívky rády soupeří a umí hrát tvrdě. Podle průzkumu tři čtvrtiny dívek říkají, že na sportu nejvíc milují soupeření. Mají taky rády týmovou hru s důrazem na vítězství a zábavu. Je faktem, že dívky nejsou křehké a nejsou náchylnější ke zraněním víc, než chlapci. Ze všeho nejvíc chtějí hrát.

To neznamená, že musíš dělat z každého tréninku mistrovství světa nebo pokaždé počítat skóre. Znamená to, že musíš najít způsoby, jak zapojit dívky do přátelského soupeření, při kterém se naučí klíčovým dovednostem.

Nejlepší typy her jsou ty, při kterých jsou děti co nejvíc v pohybu bez zbytečných prostojů. Skvělé hry jsou takové, při kterých se učí komunikovat, spolupracovat, řešit problémy a osvojovat si pohybové dovednosti. Tady je několik zábavných a nenáročných aktivit, při kterých se dívky můžou zapojit do pohybu a zlepšit se ve zmíněných ohledech.

Umožni jim zasoupeřit si

Chceme, aby byly děti co nejvíc v pohybu – a to samé chtějí i ony. Proto hry, kdy děti vypadávají, například hru na babu, je dobré upravit. Upravená hra na babu může vypadat třeba tak, že když někdo dostane babu, musí na pět sekund „zamrznout“ a zakřičet jméno svého oblíbeného sportovce nebo týmu. Potom vyskočí a pokračuje ve hře.

Aby mohly dívky soutěžit, potřebují mít správné oblečení – nejen s ohledem na typ sportu, ale na svoje tělesné proporce. Pokud se dívka cítí nepříjemně nebo se najednou nechce zapojovat do hry, může to být tím, že potřebuje sportovní podprsenku. Promluv si s ní o tom šetrně, nebo se obrať na rodiče, aby se jí hrálo pohodlně a nehrozilo jí zranění.

Umožni jim zasoupeřit si

Připravuj ji na úspěch

  1. Nastav jim individuální cíle
    Vybírej aktivity, při kterých můžou dívky vnímat svůj pokrok a které je budou podněcovat k překonávání sebe sama. U aktivit zaměřených na počet opakování, rychlost, výšku nebo dálku se dá snadno sledovat dívčin pokrok a osobní maximum. A když některá dívka překoná svoje osobní maximum, tak to nezapomeň oslavit!
  2. Ale žádné prostoje
    Dávej přednost aktivitám, při kterých jsou děti neustále v pohybu. Vyhni se těm, při kterých jsou děti vyřazovány nebo musí čekat v řadě, případně takové aktivity uprav. Vytvoř stanoviště, která pomůžou zkrátit čekání, a urči, jaké pohybové dovednosti mají děti procvičovat cestou z jednoho stanoviště na druhé. Ve vyřazovacích hrách vymysli způsob, jak se můžou hráči vrátit rychle do hry, například tak, že je „rozmrazí“ jejich spoluhráč.
  3. Soutěžte jako celý tým
    Během tréninku zapojuj děti do her, při kterých musí překonat nějakou překážku pomocí týmové spolupráce. Například si budou muset vymyslet strategii, jak dokončit překážkový běh a přitom se jeden od druhého nevzdálit víc než na délku paže. Skvělé jsou taky štafetové závody a další hry, při kterých má celá skupina společný cíl.

Zjisti víc o tom, jak povzbudit dívky z tvojí komunity.

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Původně zveřejněno: 21. května 2024

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