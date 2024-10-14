Trénování sportovkyň s hidžábem
Coaching for Belonging
Nike věří, že sport má sílu posouvat svět dopředu, a to už od dětského věku. Víme, že aktivní děti jsou nejen zdravější, ale taky se jim líp daří ve škole, v mezilidských vztazích i v budoucím profesním životě. A zvlášť to platí pro dívky, které často nejsou tak aktivní a ke sportování mají míň příležitostí než chlapci.
Vhodný produkt může znamenat obrovský rozdíl v tom, jak dívky vnímají sport – a pro některé to zahrnuje nošení hidžábu. Pro dívky, které se ho rozhodly nosit, hidžáb může představovat zdroj síly a energie na hřišti i mimo něj.
Tato příručka vám pomůže k tomu, abyste sportovkyně s hidžáby i jejich spoluhráčky dokázali správně informovat a podpořit v jejich aktivitách.
Protože dívky by nikdy neměly být nucené rozhodovat se mezi sportem a vírou.
Děkujeme vám za všechno, co děláte pro to, abyste ke sportu přivedli víc dívek!
„Svůj příběh vyprávím proto, abych povzbudila další generaci dívek v zapojení do sportů, které pro nás dříve byly nepřístupné nebo v nich pro nás nebylo místo – ať už jde o šerm, plavání, gymnastiku nebo jakékoli jiné odvětví.“
Ibtihaj Muhammadová
Olympijská medailistka v šermu a první americká muslimka, která získala olympijskou medaili
Základní informace o hidžábu
Hidžáb je pokrývka hlavy, kterou nosí některé muslimky. Tradičně jde o symbol zdrženlivosti a soukromí, který je důležitý z náboženských, kulturních nebo rodinných důvodů.
Dívky začínají hidžáb nosit v různém věku. U některých to může být na začátku dospívání nebo ještě dříve. Pro jiné může být důvodem sňatek, dosažení určitého věku nebo prostě osobní rozhodnutí. Některé ho nosí podle své volby, jiné jen při náboženských aktivitách nebo v přítomnosti mužů, kteří nepatří do širší rodiny.
Nošení volného hidžábu při sportování může být obtížné a nebezpečné. Stejně jako u jiných částí oblečení platí, že špatně prodyšné materiály s volným střihem, které brání v rozhledu nebo absorbují pot, se na basketbal, fotbal a podobné sporty prostě nehodí. Sportovní hidžáb (s přiléhavým střihem a bez spon, které se můžou uvolnit) dává dívkám volnost pohybu. A dívky, které se pohybují, hýbou světem.
Dívky se kromě toho můžou rozhodnout pro dlouhé rukávy a dlouhé kalhoty nebo legíny. I když jde o osobní volbu, někdy to může být podmínkou pro její účast.
„Mladým sportovkyním s hidžáby radím, aby se nikdy nevzdávaly. Buďte hrdé na svoji muslimskou identitu i na svůj hidžáb, posouvejte hranice a nikdy o sobě nepochybujte. A vždycky se snažte lidi příjemně překvapit, zvlášť tehdy, když to od vás nejmíň čekají.“
Yasmin Said
Letní basketbalová liga muslimských žen
Zaměřeno na střih hidžábu
Hidžáb by se měl příjemně nosit a neměl by odhalovat, co nemá. Hidžáb Nike Pro jsme navrhli speciálně na sport a pohyb. Tady je několik tipů, jak pomáhat dívkám najít správný střih:
- Zkontrolujte, jestli pružný díl, který přiléhá k temenu hlavy, nezasahuje příliš daleko přes čelo. Pokud ano, hidžáb je pravděpodobně moc velký a při pohybu bude sklouzávat. Na vnitřní straně se nachází pásek, který hidžáb pomáhá držet na místě. Zkontrolujte, jestli pevně a pohodlně přiléhá.
- Pokud dívka nosí dres, poraďte jí, ať si hidžáb zastrčí za límec, aby se v zápalu hry nezačal pohybovat do stran.
- Některé sportovkyně, které hidžáb nosí, doporučují stáhnout si vlasy do nízkého drdolu, aby hidžáb líp seděl a byl pohodlnější.
- Hidžáb Nike Pro může sedět trochu jinak než jiné hidžáby, takže je dobré vyzkoušet ho několikrát, aby dívka získala jistotu, že se pro ni hodí.