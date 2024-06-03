Jak zapojit dívky do hry a udržet je ve hře
Příručka pro trénink dívek
Odborníci tvrdí, že dívky, které mají příležitost si zahrát, lépe prospívají fyzicky, psychicky, emocionálně a sociálně. Dnes ale dívky končí se sportem dvakrát častěji než chlapci. V rámci spolupráce Nike s komunitními partnery a experty se snažíme zvrátit tenhle trend odchodů od sportu, a proto jsme vytvořili Příručku pro trénink dívek: Zdroj informací, který pomáhá mentorům posílit a podpořit mladé sportovkyně.
Dívky chtějí hrát a sportovat. Chtějí se hýbat, soupeřit, riskovat a cítit, že někam patří. Přivést je na hřiště nebo do tělocvičny, zajistit jim potřebné vybavení (např. sportovní podprsenky a spony do vlasů) a udržet jejich zájem o hru vyžaduje určité úsilí.
Odborníci tvrdí, že dívky, které mají příležitost si zahrát, líp prospívají fyzicky, psychicky, emocionálně i sociálně. Přesto ale dívky končí se sportem dvakrát častěji než chlapci. U dívek z městských komunit a z různých menšin je tento počet ještě větší.
Dobrou zprávou ale je, že všichni můžeme udělat něco pro to, abychom dívky ve sportování podpořili. K tomu, aby si vytvořily pozitivní a smysluplný vztah ke sportu, potřebují dívky několik klíčových věcí:
- Příležitosti být součástí týmu, soupeřit, získat přátele, vytvořit si vztah se spoluhráči a s dospělými, kteří podporují jejich tým.
- Vzory, například trenérky nebo lidi z dívčina okolí, kteří vyzdvihují příklad sportovkyň. U dívek, které tyhle věci mají, je vyšší pravděpodobnost, že u sportu zůstanou, i když budou starší.
- A konečně, k tomu, abychom udrželi jejich aktivní vztah ke sportu, musíme vytvořit sportovní kulturu, která přijímá dívky a váží si jich. Začíná to tím, jakou kulturu vytváříme v našich týmech.
Nike spolupracuje se svými partnery a s odborníky na zvrácení trendu odchodů od aktivního sportu. Dospělí z dívčina okolí můžou v tomhle úsilí výrazně pomoct, když přispívají k tomu, aby čas strávený na kurtu, trati, hřišti nebo jiném sportovišti, byl pro dívku pozitivním zážitkem. Tuhle příručku jsme vytvořili společně s odborníky proto, aby jim v tom každý mohl začít pomáhat. Další užitečné rady najdeš v těchhle souhrnech s tipy.
Připravuj ji na úspěch
- Pomoz jim zamilovat si sport
Inspiruj dívky (a chlapce!) příběhy sportovkyň a ženských družstev. Kromě toho umožni dívkám, aby si svůj prostor upravily podle vlastního vkusu. Pokud máte šatnu, vyzdobte ji. Nech dívky vyrobit si jmenovky, vlajky nebo cokoli jiného, co zdůrazní jejich týmovou identitu.
- Přemýšlej o předsudcích
Lidé mívají vůči dívkám jiná očekávání než vůči chlapcům, což bývá občas problém. Polož si otázku: Fandí jí druzí stejně, jako fandí chlapcům? Vnímají ji tak, že je křehká? Posuzují její chování podle jiného metru? Např. považují ji za „panovačnou“ kvůli chování, které u chlapců považují za projev „přirozeného vůdcovství“? Zamysli se, co děláš pro to, aby na hřišti panovala rovnost. Polož si na konci každého tréninku otázku, jestli očekáváš od dívek něco jiného než od chlapců.
- Zapoj jejich rodiny
Jestli bude dívka hrát, to často nezávisí jenom na ní. Je důležité do dívčiných sportovních aktivit zapojit rodiče a další členy rodiny. Vybízej je, aby na každém tréninku všechny povzbuzovali. Zvi členy rodiny na tréninky. Když se zapojí členové rodiny, je pravděpodobnější, že se budou dívky pravidelně účastnit.