Jak přispívá silný střed těla k lepšímu výkonu

Jak si zpevnit střed těla

Možná pro tebe není novinka, že nekonečné sklapovačky nejsou tím nejlepším receptem, jak si posílit střed těla. Podle Falsoneové je lidé často cvičí špatně, ale třeba páteři neprospívají ani při správném provedení.



Mnohem lepší jsou cvičení na posílení celého těla a zvláště cvičení se zapojením jedné strany (nebo jedné nohy/ruky). „Svaly středu těla se dobře aktivují při výpadech. Ideální je, když při nich držíte v jedné ruce činku,“ doporučuje Falsoneová. „K mírné rotaci, kterou musí tělo vyvažovat, dochází dokonce i při jednoručních bicepsových zdvizích.“ Zkus proto do svého tréninku pravidelně zařadit jednostranná cvičení.



Kromě toho ti rozhodně prospěje trocha cvičení zaměřeného speciálně na střed těla. Podle Chaudhariho je ideální začít s 5–10 minutami cvičení na posílení středu tělu, a to třikrát až pětkrát týdně. „Většina lidí má svaly středu těla oslabené, takže jim několikaminutové pravidelné cvičení určitě pomůže,“ říká Chaudhari. Pokud jsme tvoji výdrž podcenili (super!) nebo už to začínáš zvládat levou zadní, zdvojnásob si dávku.



Pro začátek zkus cvik „ptačí pes“. Klekni si na všechny čtyři. Natáhni jednu ruku před sebe a opačnou nohu dozadu, aby byly obě končetiny rovnoběžně s podlahou. Snaž se udržet balanc až jednu minutu. Můžeš zkusit taky „mrtvého brouka“. Lehni si na záda do polohy obráceného stolu. Natáhni jednu ruku a opačnou nohu, až se skoro dotknou podlahy. Prohoď strany a pokračuj dál. A můžeš zkusit taky prkna, boční prkna, předkopávání na gymnastickém míči nebo posilování břicha s kolečkem.



Hezké břišáky ti nenarostou přes noc, ale efekt se přesto dostaví hodně rychle – budeš se cítit líp při tréninku, nabereš sílu a budeš po všech stránkách pohyblivější.