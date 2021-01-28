Proč má správné držení těla vliv na výkon

Se správným držením těla líp využiješ svůj potenciál
Trénink
Díky pořádnému narovnání se můžeš cítit pohodlněji a silněji – ve fitku i mimo něj. Tady zjistíš, jak se připravíš na úspěch.
Nechceme si hrát na tvoji mámu, ale bude fajn, když se při sezení narovnáš.
Jak už nejspíš víš, správné držení těla ti pomůže se zbavit nepohodlí a bolesti. Podle odborníků ti ale může taky pomoct dosahovat lepších výkonů při sportu, a to hned v několika směrech.
Dobrý, Špatný a Ošklivý
„Správné držení těla znamená držet tělo v jeho přirozené pozici, kterou většinou udává páteř. Vypadá takhle: ramena vzadu, hrudník vypnutý, páteř protažená, pánev uvolněná a uši v rovině s rameny (jinými slovy žádné hrbení),“ říká R. Alexandra Dumaová, DACBSP, sportovní chiropraktička z newyorského centra FICS pro fitness, regeneraci a wellness. Může to znít složitě, ale když napravíš jeden nebo dva problémy s držením těla, ostatní části se většinou srovnají samy. Koneckonců, lidské tělo je jako velká loutka – potáhnutím za jednu nit pohneš více částmi.
„Kvůli všemu tomu dnešnímu sezení a upřenému hledění do obrazovek mají lidé špatné držení těla, kdy svaly, které by měly být zapojené – tedy hluboké krční svaly – jsou povolené, takže se ramena a krk naklánějí dopředu a zatěžují jemné svaly, které by neměly takové zátěži čelit,“ říká Dumaová. „Když svou 5 až 6kilovou hlavu předkloníš o 15 stupňů dopředu, bude zátěž na krční páteř a krční svaly taková, jako by hlava vážila 12 kilo. Takové zatížení se časem sčítá a způsobuje zvýšené opotřebování kostí, kloubů a vazů,“ vysvětluje Dumaová.
„A i když může být hrbení v danou chvíli pohodlné, ve skutečnosti je energeticky náročnější. Pro tvoje tělo je náročné udržovat dlouhodobě polohu, pro kterou nebylo stavěno, což může způsobit, že se dřív budeš cítit unavení, bez ohledu na to, co děláš,“ říká Dumaová, která spolupracuje se sportovci reprezentujícími USA. „Lepší držení těla zefektivní tvůj pohyb, takže tě každodenní činnost a cvičení míň vyčerpá,“ říká doktor Dan Giordano, fyzioterapeut a CMO ve společnosti Bespoke Treatments Physical Therapy.
„I když může být hrbení v danou chvíli pohodlné, ve skutečnosti je energeticky náročnější. Pro vaše tělo je náročné udržovat dlouhodobě polohu, pro kterou nebylo stavěno, což může způsobit, že se dřív budete cítit unavení.“
R. Alexandra Dumaová
DACBSP, sportovní chiropraktička z newyorského centra FICS pro fitness, regeneraci a wellness.
Vztah mezi držením těla a výkonem
„Není divu, že to vše může ovlivnit tvojí pohybovou zdatnost,“ říká Giordano. Omezení pohyblivosti v jedné části těla totiž způsobuje, že vzniklou zátěž musí přebrat slabší okolní svaly a klouby, čímž se zvyšuje riziko zranění a snižuje se výkonnost.
„Pokud se například věnuješ sportu, při kterém pracuješ s míčem nad hlavou (třeba volejbal), nebo i pokud posiluješ s činkami, může špatné držení těla postupně vést k větší vnitřní a vzestupné rotaci lopatek při podávání míče nebo zvedání činky. To zvyšuje vyšší riziko přetížení a zranění ramene,“ říká Giordano.
„Špatné držení může taky snížit pohyblivost hrudní páteře (oblast páteře od základny krku po spodní část hrudního koše), což může bránit otáčení trupu při nápřazích,“ říká Giordano. Takže boxeři, golfisté a tenisté – zpozorněte!
„A nejde jenom o prevenci zranění u vzpěračů a zátěžových sportovců. I běžcům může hrozit, že je vyřadí problém spojený se špatným držením těla, zejména pokud jejich pánev není ve správné pozici vůči přirozenému zakřivení páteře. Tím se totiž přesouvá zátěž z hýžďových svalů na záda a kolena. A u každého aktivního člověka může hrbení snižovat efektivitu dýchání při cvičení. Naprav si držení těla a teoreticky budete moct běhat a cvičit intenzivněji a déle,“ říká Dumaová.
Takže... pojďme se narovnat, aby se nám líp cvičilo!
- Pracuj ve správné pozici.
„Pokud máš pracovní stůl, pravděpodobně trávíš hodně času ve shrbené poloze. Zvyš si monitor do úrovně očí a lokty měj položené v úhlu 90 stupňů. (Možná budeš muset investovat do monitoru, který jde připojit k notebooku, pokud ho ještě nemáš.) Pokud je to možné, stůj. Pokud to nejde, seď s hýžděmi zapřenými do opěradla, chodidla měj rovně na podlaze, boky o něco výš než kolena. Tvoje křeslo by mělo poskytovat oporu střední části zad (v ideálním případě i hlavě),“ říká Giordano.
- Často se procházej.
„Místo dlouhého sezení v kuse si nastav na každých 45 minut upozornění. Potom si srovnej držení těla, vstaň a na pět minut se projdi (nezapomeňte chodit vzpřímeně). Prospěješ tak i svému krevnímu oběhu a necháš odpočinout mozek,“ doporučuje Giordano.
- Protáhni se.
Když sedíš v křesle, polož si ruce na stehna a pomalu zatlač ramena dolů a dozadu. Stlač lopatky k sobě na 10 sekund, a to tři až pětkrát v průběhu celého dne. „Pomůže ti to dostat se ze shrbené pozice, uvolnit hrudník, využít plnou kapacitu dýchání a používat přitom bránici jako primární dýchací sval. Díky tomu ušetříš energii, zpomalí se ti tepová frekvence a rozproudí krevní oběh,“ říká Dumaová.
„Můžeš taky posilovat střední část těla a posturální svaly kolem rotátorových manžet a lopatek.“ říká Giordano. Chceš vědět jak na to? Udělej prkno na předloktích a vezmi si k tomu krátký odporový pás, který si upevníš kolem obou zápěstí. Zatlač lokty do podlahy a drž pás napnutý 15 až 30 sekund. Opakuj tři až pětkrát denně.
Když to celé shrneme
Neexistuje žádný rychlý cvik, který by ti spravil držení těla. Je zapotřebí vytrvale cvičit mozek, aby rovnal tělo do správné pozice. „Jakmile tvoje motorická nervová soustava rozpozná opakující se vzorce, tvoje držení těla se zlepší,“ říká Giordano. Pro trvalé zlepšení budeš nejspíš muset dělat výše uvedené cviky alespoň třikrát týdně po dobu čtyř až šesti týdnů.
Když ti máma říkávala, ať se narovnáš, možná ti to šlo druhým uchem ven. Ale teď je na čase ta slova vzít vážně. A nezapomeň pak mámě poděkovat.