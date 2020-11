Proč má správné držení těla vliv na výkon

Dobrý, Špatný a Ošklivý

„Správné držení těla znamená držet tělo v jeho přirozené pozici, kterou většinou udává páteř. Vypadá takhle: ramena vzadu, hrudník vypnutý, páteř protažená, pánev uvolněná a uši v rovině s rameny (jinými slovy žádné hrbení),“ říká R. Alexandra Dumaová, DACBSP, sportovní chiropraktička z newyorského centra FICS pro fitness, regeneraci a wellness. Může to znít složitě, ale když napravíš jeden nebo dva problémy s držením těla, ostatní části se většinou srovnají samy. Koneckonců, lidské tělo je jako velká loutka – potáhnutím za jednu nit pohneš více částmi.



„Kvůli všemu tomu dnešnímu sezení a upřenému hledění do obrazovek mají lidé špatné držení těla, kdy svaly, které by měly být zapojené – tedy hluboké krční svaly – jsou povolené, takže se ramena a krk naklánějí dopředu a zatěžují jemné svaly, které by neměly takové zátěži čelit,“ říká Dumaová. „Když svou 5 až 6kilovou hlavu předkloníš o 15 stupňů dopředu, bude zátěž na krční páteř a krční svaly taková, jako by hlava vážila 12 kilo. Takové zatížení se časem sčítá a způsobuje zvýšené opotřebování kostí, kloubů a vazů,“ vysvětluje Dumaová.



„A i když může být hrbení v danou chvíli pohodlné, ve skutečnosti je energeticky náročnější. Pro tvoje tělo je náročné udržovat dlouhodobě polohu, pro kterou nebylo stavěno, což může způsobit, že se dřív budeš cítit unavení, bez ohledu na to, co děláš,“ říká Dumaová, která spolupracuje se sportovci reprezentujícími USA. „Lepší držení těla zefektivní tvůj pohyb, takže tě každodenní činnost a cvičení míň vyčerpá,“ říká doktor Dan Giordano, fyzioterapeut a CMO ve společnosti Bespoke Treatments Physical Therapy.