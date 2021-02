Jak můžu být rychlejší?

Naplánuj si spánek

V neposlední řadě je důležitý spánek. „Bez dobrého spánku nemá to ostatní, co děláš v tělocvičně, valný význam,“ říká W. Chris Winter, MD, specialista na spánek a autor knihy „The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It“. „Je to proto, že špatný nebo nedostatečný spánek významně ovlivňuje metabolismus, a to zejména v oblasti budování svalů.



Jako sportovec budeš možná potřebovat víc spánku, než je doporučených sedm až devět hodin. Studie zveřejněná v publikaci „Sleep“ uvádí, že basketbalisté, kteří prodloužili celkovou délku spánku na minimálně 10 hodin každou noc po dobu pěti až sedmi týdnů, pak dokázali rychleji sprintovat. Možná by stálo za to zkusit po dobu dvou až tří týdnů chodit dřív spát a zjistit, jestli pak zaběhneš rychlejší časy. Pokud se ti nedaří chodit spát brzo, doporučuje Winter nastavit si večerku, stejně jako si nastavuješ ranní budík.