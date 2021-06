Jak si srovnávací cvičení nastavit

Frost říká: „Srovnávací cvičení je nejužitečnější ve třech situacích. Zaprvé, k určení počátečního bodu, když právě začínáš (ať už poprvé nebo po přestávce). Zadruhé, když se už nějakou věnuješ konkrétnímu cvičení a potřebuješ zhodnotit, jestli se zlepšuješ. A zatřetí, když se snažíš vylepšit nějaké specifikum (ke sledování i nepatrných pokroků).“



Bez ohledu na to, z jakého důvodu srovnávací cvičení děláš, existují tři pravidla, které je třeba dodržovat, aby bylo maximálně efektivní. Zaprvé, dej do toho všechny síly. Zadruhé, po každém cvičení si poznamenej výsledek (dosažený čas, počet opakování, váha – jakákoli testovaná veličina). Zatřetí, neměň podobu cvičení, když se k němu vrátíš. „Cílem je otestovat, co dokážeš,“ říká Frost. „Aby byl výsledek co nejpřesnější, musíš do toho dát všechno, vést si záznamy a projevovat důslednost.“



„Když chceš otestovat konkrétní zdatnost nebo dovednost, mělo by tvoje první srovnávací cvičení být dané aktivitě co nejpodobnější,“ říká Frost. Například když chceš za tři měsíce zaběhnout kilometr pod 5 minut, mělo by srovnávací cvičení být zaměřeno na to, jak rychle dokážeš kilometr uběhnout dnes. Nebo pokud máš za cíl zvládnout za 6 měsíců 10 shybů v kuse, pokus se při srovnávacím cvičení udělat, jak asi tušíš, co nejvíc shybů zvládneš.“ Vzhledem k tomu, že zásadnější fyziologické změny vyžadují přibližně 6 týdnů tréninku, doporučuje Clayton provádět srovnávací cvičení co jeden až tři měsíce.



„Testování celkové kondice je trochu složitější, protože zahrnuje analýzu více složek. V takovém případě zahrnují nejúčinnější srovnávací cvičení komplexní pohyby (cviky, při kterých se aktivují různé klouby a svalové skupiny najednou) plus většinu ze šesti základních pohybů – dřep, ohyb, výpad, tlačení, tažení a přenášení,“ říká Clayton. Pokud chceš zlepšit svoji svalovou výdrž, doporučuje Frost provést v co nejrychlejším sledu 100 dřepů, 50 sklapovaček a 25 kliků. Pokud potřebuješ celkově zesílit, pak při prvním srovnávacím cvičení uděláš za stanovenou dobu výrazně míň opakování různých cviků, například dřepů, mrtvých tahů, posilování na lavici a veslování, a to vše se závažími, kterými si to ztížíš. (Pokud se ti stále nezamlouvá představa být svým vlastním trenérem, můžeš vyzkoušet efektivní srovnávací cvičení, která najdeš v aplikaci Nike Training.



Aby bylo jasno, srovnávací cvičení by nemělo být výhradní náplní tvého tréninku, říká Clayton. Celostní tréninkový plán by neměl být zaměřený jenom na cílové pohyby, jako jsou běh nebo shyby, ale taky na oblasti a svalové skupiny, které tyhle pohyby podporují, jako je posilování středu těla a hýždí u běhu a veslování a přitahovací cviky u shybů. Když potom provedeš srovnávací cvičení podruhé, potřetí a podesáté (neexistuje žádný limit), je větší pravděpodobnost, že pokaždé uvidíš pokrok.