Proč potřebuješ zodpovědného partnera k dosažení svých cílů

„Je škoda, že partnera nejde najít jen tak přetažením prstu doprava. (Neocenitelný nápad na novou apku, nemyslíš?) I když se může zdát lákavé zaangažovat nejlepšího kamaráda nebo kamarádku, není to vždycky ten nejlepší krok. Naši dobří kamarádi jsou obvykle lidé, na které se obracíme, když potřebujeme utěšit nebo podpořit, ale nemusí to být nutně lidé, od kterých uvítáme výzvu nebo nezaujatou radu – což u partnera na zodpovědný trénink opravdu potřebuješ,“ říká doktor Stephen Gonzalez, člen výkonné rady Asociace pro aplikovanou sportovní psychologii.

Přesto chceš někoho, kdo je na stejné vlně a má podobné postoje a hodnoty – ale odlišné silné stránky. „Hlavní je, abyste se vzájemně doplňovali a každý z vás přinesl něco nového,“ říká Fearon. „Může to být energie. Může to být to, že ty chodíš vždycky včas nebo si všechno umíš dobře zorganizovat. Jeden z vás může opravdu milovat sprinty do kopce a druhý rád chodí do posilovny. Můžete se opřít o silné stránky toho druhého.“



Nemiř ale moc vysoko: bratranec kulturista, kolega Masterchef nebo kolega, co vydává bestsellery, můžou mít osvědčené postupy nebo dovednosti, které ještě nemáš osvojené, a to by mohlo tvůj pokrok spíš brzdit. Raději hledej někoho, kdo je jen o trošičku lepší v tom, čeho chceš dosáhnout. Jedna studie Michigan State University prokázala, že je větší pravděpodobnost, že sportovci a sportovkyně prodlouží svůj trénink, pokud trénují se zdatnějším partnerem. Protože kdo by chtěl být tím slabším článkem? Podle Gonzaleze je důležité si s případným partnerem předem popovídat. Tyhle dvě otázky jsou klíčové:

Jaké tři až pět hlavních hodnot zohledňuješ při svých každodenních rozhodnutích?

Jak ti tyhle hodnoty pomáhají při vedení někoho, jako jsem já?

Pokud se ti odpovědi na otázky zamlouvají, jdi do toho! Pokud se ti odpovědi nezdají, hledej dál.