Proč potřebuješ zodpovědného partnera k dosažení svých cílů

Najdi si partnera na zodpovědný trénink
Trénink
Máš velký cíl, nebo dokonce dva? Zjisti, proč je trénink s partnerem cesta k úspěchu.
- Když se nemůžeš pohnout z místa, zapojit parťáka, který tě bude motivovat k zodpovědnému tréninku, je osvědčená metoda, jak se namotivovat a dosáhnout pokroků.
- Ideálním parťákem je ten, kdo je o trochu zdatnější, ale má stejný cíl jako ty – a nemusí jít o tvého nejlepšího kámoše nebo kámošku.
- Průběžné kontroly a upřímná zpětná vazba jsou klíčem dynamiky parťáků.
Čti dál a zjisti o tom víc…
Pokud trávíš víc času mluvením a sněním o všech těch plánovaných zdravých změnách než jejich skutečným uváděním do života, možná je čas přizvat si někoho na pomoc, ať se taky posuneš dopředu.
Mít někoho, kdo na tebe bude dávat pozor, nebo, a co je ještě lepší, někoho, kdo se k tobě na cestě za zdravím přidá, může být tím spínačem, který tě přenese od záměru k úspěchu. University College London zpracovala studii, ve které byly dvojice snažící se snížit váhu, pravidelně cvičit nebo přestat kouřit úspěšnější, pokud i jejich životní partneři sledovali stejný cíl. Jiný výzkum publikovaný v časopise Journal of Personality and Social Psychology prokázal, že podpora životního partnera měla pozitivní vliv na úspěch, ať šlo o jednodenní nebo dlouhodobý cíl.
Nemusíš se hned hnát do chomoutu, aby ti někdo pomohl dosáhnout ambiciózních plánů. Podle mnoha psychologů a trenérů stačí, když budeš mít parťáka, který tě bude motivovat – ať už je to tvoje drahá polovička, člen rodiny, kamarád nebo kamarádka nebo mentor. Jde o to, aby ti pomohl posunout se zase o kousek dál.
Výhody tréninku s partnerem
Partner na zodpovědný trénink. Sám název naznačuje, o co běží. „Jde o to najít někoho, kdo ti pomůže převzít zodpovědnost za dosažení tvého cíle,“ říká trenér Nike Courtney Fearon, který klientům doporučuje, aby si našli takzvaného „parťáka na trénink“ a sám ho také často mívá. „Pokud máš tréninkový cíl, tahle osoba ti může pomoct držet se tréninkového plánu třeba tím, že tě bude kontrolovat ve dnech, na kterých jste se dohodli, že se mu budeš věnovat. Nebo s tebou bude přímo cvičit a hecovat tě ve chvílích, kdy už to chceš vzdát. Taky tě naučí přijmout vlastní zodpovědnost.
S parťákem nebo parťačkou může být celý proces zábavnější (třeba ti vytvoří playlist nebo bude komentovat tvůj pokrok) a to je velká motivace. Může ti taky pomoct přenést se přes dny, kdy se ti vůbec nechce, rozmluvit ti negativní myšlenky nebo připomenout přestávku na napití. Ty zase můžeš svému parťákovi nebo parťačce pomoct dosáhnout stejných úspěchů. Je to výhodné pro obě strany.
Jak najít toho pravého nebo tu pravou
„Je škoda, že partnera nejde najít jen tak přetažením prstu doprava. (Neocenitelný nápad na novou apku, nemyslíš?) I když se může zdát lákavé zaangažovat nejlepšího kamaráda nebo kamarádku, není to vždycky ten nejlepší krok. Naši dobří kamarádi jsou obvykle lidé, na které se obracíme, když potřebujeme utěšit nebo podpořit, ale nemusí to být nutně lidé, od kterých uvítáme výzvu nebo nezaujatou radu – což u partnera na zodpovědný trénink opravdu potřebuješ,“ říká doktor Stephen Gonzalez, člen výkonné rady Asociace pro aplikovanou sportovní psychologii.
Přesto chceš někoho, kdo je na stejné vlně a má podobné postoje a hodnoty – ale odlišné silné stránky. „Hlavní je, abyste se vzájemně doplňovali a každý z vás přinesl něco nového,“ říká Fearon. „Může to být energie. Může to být to, že ty chodíš vždycky včas nebo si všechno umíš dobře zorganizovat. Jeden z vás může opravdu milovat sprinty do kopce a druhý rád chodí do posilovny. Můžete se opřít o silné stránky toho druhého.“
Nemiř ale moc vysoko: bratranec kulturista, kolega Masterchef nebo kolega, co vydává bestsellery, můžou mít osvědčené postupy nebo dovednosti, které ještě nemáš osvojené, a to by mohlo tvůj pokrok spíš brzdit. Raději hledej někoho, kdo je jen o trošičku lepší v tom, čeho chceš dosáhnout. Jedna studie Michigan State University prokázala, že je větší pravděpodobnost, že sportovci a sportovkyně prodlouží svůj trénink, pokud trénují se zdatnějším partnerem. Protože kdo by chtěl být tím slabším článkem? Podle Gonzaleze je důležité si s případným partnerem předem popovídat. Tyhle dvě otázky jsou klíčové:
- Jaké tři až pět hlavních hodnot zohledňuješ při svých každodenních rozhodnutích?
- Jak ti tyhle hodnoty pomáhají při vedení někoho, jako jsem já?
Pokud se ti odpovědi na otázky zamlouvají, jdi do toho! Pokud se ti odpovědi nezdají, hledej dál.
Pracuj na tom, aby bylo vaše partnerství silné
Už máš parťáka nebo parťačku? Dobrá práce. Teď ti poradíme, jak udržet vaše spojení silné, abyste z něj oba vzájemně profitovali a společně pracovali na úspěchu.
1. Jednej hned od začátku na rovinu.
Když se spolu bavíte o svých cílech a potřebách, mluv co nejpřesněji: Například: „Do konce roku chci zaběhnout terénní půlmaraton a budu trénovat podle dvanáctitýdenního programu a k tomu dvakrát týdně posilovat. Líbilo by se mi dostávat od tebe zprávu vždycky večer před tréninkem a kdybychom mohli jednou týdně běhat spolu.“ Dej najevo, že je v pořádku, když ti přenastaví plán, pokud si myslí, že je to potřeba (když třeba tvůj plán vypadá moc náročně nebo je moc stresující, nebo když si toho nakládáš moc nebo naopak moc málo). Nastavit si tyhle věci hned na začátku vztahu může podle Gonzaleze zabránit pozdějším frustracím nebo neúspěchu.
„Proberte taky, jak a jak často budete kontrolovat pokrok. Podle studie Americké psychologické asociace můžou pravidelné kontroly pokroku zvýšit šanci na úspěch (a čím častější, tím líp). Dohodněte si frekvenci a způsob, který bude vyhovovat vám oběma. Pokud jeden z vás nerad posílá zprávy, zkuste radši třeba FaceTime. A pokud budete svůj pokrok kontrolovat radši přímo během plnění svého cíle (třeba při společném zdravém obědě), zavažte se k tomu. Vyber si způsob přijímání zpětné vazby, co ti nejvíc vyhovuje, a plánuj to dopředu, jak to jen půjde,“ dodává Gonzalez.
2. Měj hroší kůži
Na mazání medu kolem pusy se tu nehraje. Falešná chvála tě nikam neposune, takže očekávej konstruktivní kritiku. „Tvůj motivační parťák by měl umět poukázat na jakékoli nedostatky ve tvém přístupu – tenhle týden neodpovídáš na zprávy, flákáš cvičení, nevypadá to, že se chováš moc zodpovědně –ale i tě pochválit za to, jak ti to jde,“ říká Gonzalez. To platí i obráceně pro zpětnou vazbu od tebe.
Pokud posloucháš víc kritiky, než by se ti líbilo, zkus najít pravdu v tom, co ti parťák říká, a vnímej jako pozitivum, že ti tyhle věci řekne na rovinu. Když zpětná vazba není účinná, ani realizovatelná, dej parťákovi najevo, že si vážíš investovaného času a úsilí, ale že ti to prostě nepomáhá v soustředění,“ radí Gonzalez. V každém případě to ber jako zkušenost, ze které si můžeš něco odnést (podobně jako ve skutečném vztahu) a je jedno, zda tvůj parťák změní přístup nebo ne.
3. Společně si nastavte nové cíle.
Abyste mohli růst i po prvním velkém úspěchu, Fearon doporučuje stanovit si cíle založené na událostech – ať už je to plánování druhé půlky cvičení nebo příprava na získání licence, kterou oba chcete. „Když se pustíte do různých akcí a společně je dotáhnete, naučíte se novým věcem a úspěch vás nakopne, takže možná začnete dělat věci, které ani jeden z vás předtím nedělal. A to upevní vaše pouto,“ dodává Fearon.
Také je dobré zvolit si nějaké zábavné cíle, které se netýkají tréninku, jako třeba vzít aspoň jednou týdně do ruky knížku nebo se naučit hrát na nějaký hudební nástroj. Tímhle způsobem budete do vztahu stále investovat a prohlubovat ho – a nakonec se i společně zlepšovat.
Text: Justin Block
Ilustrace: Kezia Gabriellaová
MRKNI NA TO
Jakmile si najdeš partnera na zodpovědný trénink, nastartuj svou motivaci ještě víc novým vybavením na jakýkoli trénink, který se chystáte společně zdolat.