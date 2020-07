Než se vydáš za svým cílem, zjisti, jestli stojí za to úsilí

Studie Ludwiczakové, publikovaná v časopisu Behavioural Brain Research, měla dvě fáze. V té první měli lidé opakovaně vybírat ze dvou úkolů, kdy každý z nich vyžadoval různě velké úsilí a sliboval různě velkou finanční odměnu.Jednodušší varianta většinou nabízela menší odměnu, a naopak za těžší variantu byl větší výdělek. V druhé části pak měli účastníci skutečně dělat to, co si vybrali v první části. Výzkumní pracovníci zjistili, že všichni účastníci si v první části vybrali to, za co byl lepší výdělek. V druhé části pak úplně otočili a dali všechno úsilí do daného okamžiku – bez ohledu na to, jestli jim úsilí nakonec pomohlo k odměně, o kterou jim původně šlo.



„Naše studie ukazuje, že nezáleží, jestli je cílem uběhnout 5 km nebo maraton. Při každém tréninku se mozek zaměří na úsilí, které je potřeba právě ten den,“ potvrzuje Ludwiczaková. „Když se ukáže, že je úsilí větší, než to původně vypadalo, pravděpodobně to vzdáš, i když bude odměna opravdu atraktivní.“



Odměna pro účastníky nebyla nijak velká, takže o moc nešlo. Ale co když je odměnou nějaký dávný sen – řekněme stát na stupínku vítězů v CrossFitu nebo zvládnout Ironmana? Že je třeba mířit vysoko? Možná. Ale než se k něčemu zavážeš, musíš vědět, co to obnáší. Poradíme ti, jak na to.