Získej sílu s excentrickými pohyby

To se samozřejmě netýká jenom dřepů. Excentrickou fázi najdeš skoro ve všech pohybech. Schválně to vyzkoušej u kliků. Soustřeď se na pohyb dolů a proveď ho co nejpomaleji. Zpátky nahoru se vrať ve svém obvyklém tempu. Když do kliku zapojíš excentrickou fázi, ucítíš, jak se do pohybu mnohem více zapojuje střed těla a stabilizační svalstvo. Právě tenhle jev ti může pomoct překonat extrémní vyvažování nebo slabost. Patří mezi pohyby, které s oblibou dávám svým klientům, protože pomáhá s budováním kondice, aby udělali víc kliků a prováděli je kvalitněji. Většinou se lidi snaží udělat deset kliků co možná nejrychleji. Když ale zapojíš excentrické pohyby, stejných deset kliků rozhodně ucítíš mnohem víc. Také uvidíš, že ti rychleji poroste síla.



Sleduj moje tréninky, kde ukazuju excentrické pohyby, nebo je můžeš zkoušet na vlastní pěst: Až narazíš na kliky nebo dřepy, udělej je excentricky... Stačí, když je protáhneš o 3 až 4 sekundy. Uvidíš, že excentrické pohyby působí na stejné svaly, akorát úplně jinak.