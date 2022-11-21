Proč se nemáš soustředit na BMI, když se snažíš otěhotnět

Je načase vypustit BMI z rozhovorů o plodnosti
To je Nike (M)
Stresovat se ohledně své váhy, zatímco se snažíš otěhotnět, je pěkně otravné – a možná to ani není potřeba. Zjisti, na co se máš místo toho radši soustředit.
- To, co se říká o BMI, možná není úplně přesné – hlavně v souvislosti s plodností. A když se budeš tímhle nahodilým číslem neustále stresovat, může to být dokonce až kontraproduktivní.
- Omezování kalorického příjmu nepomáhá k lepší plodnosti.
- Pro fyzické i mentální zdraví je skvělý pohyb, pokud to s ním samozřejmě nebudeš přehánět. A jestli potřebuješ nějaké nové tréninkové podněty, mrkni na program Nike (M)ateřstvím v pohybu v aplikaci NTC.
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*Tenhle obsah má informovat a inspirovat, ale není určený k diagnostice, léčbě nebo poskytování konkrétních lékařských rad. Vždycky se poraď se svým lékařem, jak zůstat zdravá a vyhnout se riziku před těhotenstvím, během něj i po něm.
Plodnost je svým způsobem záhadou. Existuje tolik faktorů, které ovlivňují schopnost počít a plod úspěšně donosit: genetika, zdravotní historie, tvar dělohy, nemluvě o plodnosti osoby, která poskytuje sperma. A jaký z nich je opravdu kontroverzní a dost problematický? BMI.
Jestli se ti právě protočily panenky, nám taky. BMI nebylo nikdy určené k lékařskému použití. Je to matematický vzoreček (váha ÷ výška² × 703), který vytvořil v 19. století statistik Adolphe Quetelet jako nástroj pro posuzování průměrné tělesné velikosti různých populací (lidí bílé barvy kůže, mužů, západoevropanů atd.). Jako jednotný nástroj pro hodnocení tělesné váhy se BMI začalo používat někdy mezi 70. až 90. lety 20. století, ale jenom proto, že bylo vnímané jako o trochu lepší než jiné dostupné možnosti. V dnešní době výzkumníci a taky Centra pro kontrolu nemocí poznamenávají, že BMI nefunguje jako diagnostický nástroj nadváhy ani zdraví jednotlivce.
Jakou má tedy tenhle v podstatě náhodný výpočet souvislost s tvou dělohou? Spousta institucí, které se zaměřují na plodnost, odmítá léčit pacientky, které mají BMI nad určitou hodnotu, dokud a pokud „dostatečně“ nezhubnou. Tahle kontroverzní zásada přitom může frustrovat jak pacientky, tak i zdravotnický personál. Přestože je pravda, že BMI nad nebo pod „normální“ hodnotou (což je opět hodně diskutabilní) souvisí z různých důvodů se snížením plodnosti, tak lidé mohou být plodní s opravdu různou hmotností (a neplodní i při „normální“ hmotnosti), jak říká doktorka Lora Shahineová, endokrinoložka zaměřující se na plodnost a gynekoložka na klinice Pacific NW Fertility v Seattlu, která je zároveň moderátorkou podcastu Baby or Bust. A doplňuje: „Zaškatulkovat si někoho tím, že řekneme: ‚Máte moc vysoké nebo nízké BMI, a proto se vám nedaří otěhotnět,‘ prostě jen znamená, že nekoukáme na věci komplexně.“
Může to tvořit jeden dílek skládačky, ale soustředit se jenom na váhu jako takovou může způsobit víc škody než užitku. Studie dokazují, že cílené snížení hmotnosti je většinou jenom dočasné a může být spíš kontraproduktivní, protože obvykle se člověk dostane do začarovaného kruhu shazování a nabírání hmotnosti, se kterým se zvyšuje riziko mrtvice, onemocnění srdce, cukrovky – prostě celkově může pěkně zamávat se zdravím. A celkový zdravotní stav je pro reproduktivní zdraví opravdu zásadní, jak říká dr. Shahineová.
Takže místo toho, aby ses stresovala nějakým „náhodným číslem“, jak ho nazývá dr. Shahineová, tady je pár jiných – nekontroverzních – aktivit, které můžeš zkusit, když se snažíš otěhotnět.
1. Jez. Možná víc, než si myslíš, že bys měla.
Omezování se v jídle je tak široce akceptovaná společenská norma, že spousta lidí, ať už „drží keto dietu“, nebo „jí čistou stravu“, si ani neuvědomuje, že to taky dělá. A to plodnosti nepomáhá, jak říká Willow Jaroshová, registrovaná výživová a dietní poradkyně z New Yorku. Jaroshová podporuje ženy, které se snaží o početí, aby upustily od mentality založené na dietách a zajistily si tak dostatečný kalorický příjem a příjem živin – což většinou znamená prostě jíst pravidelně a k tomu výživná jídla.
Další tématem, kterým se Jaroshová v souvislosti s plodností zabývá, je stravování s cílem stabilizovat krevní cukr. To je opravdu důležité u lidí se syndromem na inzulin rezistentních polycystických ovarií (PCOS), který je podle Centra pro kontrolu nemocí (CDC) jedním z nejčastějších důvodů neplodnosti u žen. PCOS ovlivňuje plodnost opravdu komplexně a nedá se jednoduše vyřešit. Ale jíst tak, abychom si udrželi stabilní krevní cukr, je opravdu jednoduché. „Zkus do každého jídla zařadit proteiny, sacharidy a tuky,“ říká Jaroshová. Skvělý způsob, jak si můžeš udržet stabilní krevní cukr, jsou pravidelné svačiny a taky strava doplněná o živiny a skupiny potravin, které možná ve svých obvyklých jídlech nemáš zastoupené.
A jaké konkrétní potraviny si máš vybírat? Jaroshová doporučuje, ať to tolik neřešíš. Dr. Shahineová zastává stejný názor a dodává, že některé pacientky, které bojují s neplodností, se až moc zaměřují na stravu a nechávají se ovládat populárními zdravotními trendy. „Každá žena by chtěla slyšet, že když vyřadí lepek, tak do měsíce otěhotní. Ale na každého funguje něco jiného.“ (Samozřejmě pokud máš zdravotní omezení nebo alergie, které vyžadují speciální úpravu jídelníčku, je nejlepší to probrat individuálně s výživovým poradcem.)
2. Snaž se vyhnout stresu ze stresu. Pracuj s ním.
Ano, stres ti může cyklus rozhodit a ovlivnit taky plodnost. Ale kdyby kvůli němu bylo početí nemožné, tak by už nikde na planetě lidi nebyli. „Hodně se svými pacientkami mluvím o tom, že stresu se není možné úplně vyhnout, ale je možné se naučit používat mechanismy, které sníží jeho dopady,“ říká dr. Shahineová. „Stres není jen a pouze špatný. Reakce útok nebo útěk ti může zachránit život. Ale když se tvoje tělo snaží o záchranu vlastního života, tak se nebude zdržovat tím, že bude vytvářet hormony pro početí dítěte,“ vysvětluje Shahineová a doplňuje: „Řekněme, že tě honí medvěd. Budeš u toho ovulovat? Nebo se prostě budeš snažit před medvědem utéct?“
Samozřejmě, že útok medvěda nemůžeš úplně ignorovat. Ale pokud si právě prožíváš mentální medvědí útok, můžeš si promluvit s kamarádkami, jít na procházku, natáhnout se na jógamatku, podívat se na filmy, které tě od srdce rozesmějí, napsat si seznam svých přání nebo dělat prostě cokoli, co ti pomůže se cítit klidněji. Neříkáme, že tyhle věci jsou naprosto nutné. Jak poznamenává dr. Shahineová, ženy otěhotní i v různých stresových situacích (jeskynní lidé se rozmnožovali i se zvířaty za zády). Ale lepší zvládání stresu ti rozhodně neublíží.
3. Dopřej svému tělu pohyb. Ale nevyčerpávej ho.
Cvičení se dřív považovalo u žen, které se snažily otěhotnět, za naprosto nepřípustné. Teď už víme, že pohyb obecně prospívá všem lidem, a to i ženám, které doufají v otěhotnění. Některé průzkumy dokonce naznačují, že fyzická aktivita může zlepšit plodnost i celé fungování menstruace, a to bez ohledu na tvou velikost oblečení nebo změnu hmotnosti. Ale cvičení pro každého znamená něco jiného, tak si zkus promluvit se svým doktorem předtím, než se pustíš do něčeho nového nebo než budeš pokračovat ve svém standardním tréninku.
Stejně jako u psychického stresu, tak i schopnost těla zregenerovat z toho fyzického, je zásadní. „Když uvádíš svoje tělo do stresové situace, ať už fyzicky, nebo emočně, bude do tebe pumpovat endorfiny a kortizol a na rozmnožování moc prostoru nezbyde,“ říká dr. Shahineová. Proto lékaři obvykle pacientkám doporučují, aby nezačínaly s nějakým náročným cvičením během toho, co se snaží o početí. A u těch, které se věnovaly náročnému cvičení i dřív, dr. Shahineová doporučuje, aby trochu zmírnily nebo vyzkoušely alternativy s nižší intenzitou. I těm nejdrsnějším pacientkám radí, aby necvičily až do bodu naprostého vyčerpání nebo negativní kalorické bilance, protože to může způsobit hormonální a ovulační problémy. A kromě toho i jiní lékaři než dr. Shahineová říkají, že „pohyb je zdravý“.
Pravda je taková, že možná nikdy nezjistíš, proč se ti nedařilo otěhotnět. Ale když se naučíš o sebe dobře starat (zatracená kultura diet), budeš mít dobrý základ, jak zvládnout cokoli, co ti život přinese.
Text: Kelsey Millerová
Foto: Vivian Kimová
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