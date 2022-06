Co a jak jíst, když jsi těhotná

Ani vědci ještě nepřišli na to, proč máš v sedm hodin ráno chuť na smažené – ale je to normální. A podle Ryann Kippingové, certifikované specialistky na výživu a zakladatelky Prenatal Nutrition Library (Knihovny prenatální výživy), „je to čas, kdy se víc než kdy jindy musíš naladit na svoje tělo, protože naše těla jsou opravdu chytrá a řeknou nám, co potřebujeme.“



„Pokud většinou jíš rostlinnou stravu, ale sbíhají se ti sliny na šťavnatý steak (to se stává i těm nejlepším z nás), tvoje tělo ti možná říká, abys zvýšila hladinu železa (pamatuješ na ten objem krve?)“ říká Jaroshová. Jestli ti vyhovuje zařadit maso do svého jídelníčku, udělej to. A když ne, zkus tofu, tempeh, luštěniny, kešu oříšky nebo sušené ovoce. Tip od profíka: Kombinace těchhle potravin s potravinami bohatými na vitamin C, jako jsou rajčata a špenát, může zvýšit vstřebávání železa.



„Zdá se ti, že máš v porovnání s obdobím před otěhotněním větší chuť na sladké? Může to být známkou toho, že buď nejíš dostatečné množství jídla, nebo nemáš dostatek sacharidů, což může vést k nerovnováze cukru v krvi,“ vysvětluje Jaroshová. Když nepřijímáš dostatek tuků, bílkovin a sacharidů, může tvoje energetická hladina prudce klesnout a tvoje tělo si řekne o nejrychlejší zásah – cukr. Nemusíš se cítit provinile nebo se o sladké připravovat. Jestli ale po cukru saháš pořád, zkus si do sendvičů přidat například sýr nebo do těstovin kuřecí maso a uvidíš, že ti lepší vyváženost živin pomůže cítit se celkově vyrovnaněji.