Pokud máš pocit, že se u tebe blíží zlom, vezmi si následující rady k srdci. Tak udržíš spánek i stres na té správné úrovni.



1. Vyhýbej se alkoholu.



Zvedni ruku, pokud si před spaním dopřáváš sklenku vína nebo piva na uklidnění. „Spousta lidí se uchyluje k alkoholu, aby unikli stresu,“ říká Martinová. Myslí si, že je to ukolébá ke spánku, ale pití alkoholu způsobuje pravý opak. „Alkohol tě oklame. Cítíš se po něm nejdřív uvolněně a ospale, ale po asi třech hodinách tě probudí a naruší spánek, protože probíhá jeho trávení,“ vysvětluje. Vynechej noční skleničku a dej si místo ní šálek čaje bez kofeinu (například heřmánkový), který podle některých studií podporuje lepší spánek.





2. Nechej rušivé podněty v jiné místnosti.



Místnost, ve které spíš, by mělo být klidné prostředí, které podporuje odpočinek a relaxaci. Nemělo by (opakujeme: nemělo by) jít o střed aktivit, kde pracuješ, studuješ, platíš účty, sleduješ zprávy nebo se hádáš s partnerem, jak říká Martinová. „Čím víc dokážeš oddělit zdroj stresu od svatyně spánku, tím víc můžeš stres psychologicky oddálit od svých peřin,“ vysvětluje.





3. Najdi si zklidňující činnost.



Pokud si vytvoříš relaxační rituál, který obsahuje jednu nebo několik zklidňujících činností, pomůže ti to dobře spát. „Čtení (radši opravdové knížky nebo časopis než obrazovky) ti pomůže odvést pozornost od úzkostných myšlenek,“ vysvětluje Martinová. „Psaní deníku a soustředění se na příjemné okamžiky dne nebo věci, za které pociťuješ vděčnost, může pomoct nahradit nepříjemné myšlenky za ty optimistické,“ dodává. A meditace, pokud je pro tebe přirozená, ti pomůže přenést se do režimu odpočinku a trávení. Taky můžeš zkusit poslouchat relaxační hudbu, která stejně jako meditace pomáhá dostat se ze stavu „útěk nebo boj“ do klidu. Je to díky její schopnosti snižovat hladinu kortizolu a vylučovat dopamin. Podle výzkumu se ti bude spát líp, když budeš hudbu poslouchat každý večer.





Na konci každého dne je tohle nejdůležitější: spi víc, pak budeš mít míň stresu a budeš se cítit co nejlíp.