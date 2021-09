Získej kontrolu nad svými reakcemi s tímhle mentálním trikem

Máš zkušenost s nepříjemným zákazníkem, který se v restauraci ošklivě obul do servírky? A napadlo tě přitom: „Ty jó, ta servírka je světice, že mu to nevrátila“? Tak už víš, že si můžeš zachovat klid jako mistr Yoda. Jo, je možné, že tahle servírka je na vybíravé hosty zvyklá nebo to má prostě v popisu práce. Ale je taky možné, že se jí podařilo zvládnout to, co mnozí psychologičtí experti označují jako „zastavení“.

„Zastavení je okamžik mezi spuštěním akce a tvojí reakcí, ať už má slovní, nebo fyzickou podobu,“ vysvětluje Djuan Shortová, certifikovaná klinická sociální pracovnice a registrovaná učitelka jógy z Philadelphie. „Tahle chvíle, která může trvat pár sekund, ale i mnohem déle, tě vědomě připraví na to, co bude následovat, a promění impulzivní reakci v promyšlenou odpověď,“ uvádí Shortová.

Jak na to? Při zastavení zaměřuješ pozornost na sebe. Přiměje tě to zpomalit a vnímat sebe sama, takže si můžeš utřídit svoje myšlenky a potlačit ty, které nejsou prospěšné. Je to dovednost, kterou někteří z nás postrádají – ale ne vlastní vinou.

„Náš svět nám nenabízí možnosti, abychom si tuhle dovednost osvojili. Máme pocit, že je potřeba okamžitě reagovat,“ říká Raquel Martinová, PhD, licencovaná klinická psycholožka z Nashvillu. „Je to proto, že dnešní společnost klade důraz na bezprostřednost namísto pomalého, stabilního tempa. Často nás něco vyvádí z míry, protože nemáme čas všechno pořádně zpracovat,“ doplňuje Martinová.

„Pokud v tobě nějaká situace vyvolá negativní reakci, je to často proto, že cítíš stres, nejistotu nebo ohrožení (zahrnuje to taky rozčilení nebo uraženost, kdy se ti může zdát, že jsi terčem útoku),“ vyjmenovává Shortová. Kterýkoli z těchhle pocitů může spustit tvůj sympatický nervový systém, který je zodpovědný za reakci „boj, útěk nebo ztuhnutí“. Možná se ti taky zrychlí tepová frekvence a dech, napnou se ti svaly a začneš se potit. „Tahle odpověď funguje jako mechanismus pro přežití, který tě připraví rychle reagovat v situacích, kdy jde o život,“ připomíná Shortová. Ale dopravní zácpy a příliš mnoho úkolů na tvém seznamu tě o život nepřipraví, i když máš třeba někdy sto chutí křičet nebo utéct pryč.