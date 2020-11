Co je akutní nespavost a jak se jí zbavit?

Jak zase sladce spát

Každý, kdo někdy ležel v posteli a zíral do stropu, ví, že snažit se donutit k spánku má stejný efekt, jako když se při kýchnutí snažíš udržet oči otevřené. A u akutní insomnie vědomí, že přicházíš o drahocenný spánek kvůli stresu, pravděpodobně vyvolá jen další stres, takže vzniká začarovaný kruh. Pozitivní ale podle dr. Greenové je, že jakmile se stresor vyřeší – na účet dorazí výplata, prezentaci zvládneš na jedničku, pejskovi zaberou léky – měl by se spánek zase vrátit k normálu.



Dokud se to ale nestane, doporučuje dr. Greenová jako prostředek na nespavost způsobenou stresem a úzkostí techniky všímavosti. Osvědčila se jí pomyslná prohlídka celého těla, kdy zavřeš oči a pomalu procházíš pocity v těle od prstů na nohou směrem nahoru, nebo vedené meditace, které objevíš ve spoustě aplikací. Taková cvičení tě dokážou přivést do přítomnosti a aktivovat parasympatický nervový systém, což tělu dovolí odpočívat, trávit a vytvořit si lepší podmínky k usnutí.



Dej taky velký pozor na to, ať nezabředneš do nevhodných návyků, které ti pomáhaly překonat bezesné noci v minulosti: není dobré ve dvě ráno projíždět sociální sítě ani si v posteli na notebooku udělat seriálový maratón. „Pokud se k podobným taktikám uchyluješ pravidelně, rozhodíš si cirkadiánní rytmus, tedy vnitřní hodiny, které regulují cyklus spánku a bdění,“ popisuje dr. Greenová. „Právě to je nejčastější způsob, jak se z akutní nespavosti stane nespavost chronická.“



Když ti spánek uniká, nesahej po telefonu ani tabletu. „Vyhraď si postel jako místo určené v první řadě k spánku,“ nabádá dr. Peters-Mathews. Když nezabereš ani po 20 nebo 30 minutách, je podle dr. Greenové to nejlepší, co můžeš udělat, „vstát z postele, přesunout se do křesla nebo na gauč a věnovat se nějaké tiché činnosti, při které nehledíš do obrazovek – číst si knihu nebo poslouchat meditační nahrávku“. Do postele se vrať, až když pocítíš ospalost.



Když pro tebe postel bude místem, kde se jen spí, může to dokonce pomoct předejít tomu, aby se nespavost vůbec objevila. I když je akutní insomnie dočasná a určitě lepší než chronická, vůbec nejlepší je žádná insomnie.