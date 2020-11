Jak spánek ovlivňuje tvůj imunitní systém

1. Dej si do těla.

Podle Schneidera je cvičení ideální prostředek, jak si zlepšit kvalitu spánku. Jednak se ti bude snadněji usínat (zvlášť když si zacvičíš hned zkraje dne) a jednak si tím zlepšíš hluboký regenerační spánek. V souladu s doporučeními American Heart Association je vhodné každý týden provozovat aspoň 150 minut aerobních aktivit se střední intenzitou a aspoň dva dny v týdnu se věnovat silovému tréninku. Radši to ale moc nepřežeň, protože výzkumy naznačují, že příliš vysoké tréninkové dávky způsobují záněty, a tvoje imunitní buňky se pak můžou hůř vyrovnávat s vetřelci.



2. Omez alkohol.

Po skleničce alkoholu se ti možná bude líp usínat, ale může tím utrpět kvalita spánku v průběhu noci. Výzkum ukazuje, že alkohol může do mozku vysílat signál, který nesouvisí se spánkem, ale s odpočinkem, takže při spánku nezažiješ skutečnou regeneraci. „Pokud máš neodolatelnou chuť se napít (a už ti bylo osmnáct), dej si nanejvýš jednu skleničku pár hodin před spaním a něčím to zajez, aby mělo tělo čas alkohol vstřebat a minimalizovat jeho účinky,“ radí Schneider.



3. Nenech se vyrušovat.

„Když se budeš v noci často nebo na delší dobu probouzet, neprojdeš fázemi spánkového cyklu, které přispívají k regeneraci,“ upozorňuje Schneider. Jestli nechceš, aby tě rušily trávicí funkce žaludku (nebo plný močový měchýř), snaž se dvě nebo tři hodiny před spaním nejíst (a radši ani nepít).



Spánek je tvůj ideální společník, ať už se snažíš udržet v kondici, nebo na tebe leze nějaká nemoc. A pokud jsi doopravdy marod, tak ti stejně nejspíš únava nedovolí vstát. Udělej si laskavost a naslouchej svému tělu – má to větší smysl, než si myslíš.