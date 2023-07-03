Ve spolupráci s Rebel Girls
Vybav se na zápas
Na sportování dívky často potřebují jiné produkty než chlapci. Nachystali jsme proto zásadní tipy a produkty, které jsou pohodlné a bezpečné a poskytují oporu. Cílem je motivovat dívky, aby zůstaly u hry a aby si užily spoustu zábavy.
Základy ohledně sportovních podprsenek
Sportovní podprsenky se navrhují na sport a pohyb. Ve sportovní podprsence, která dobře sedí, se budeš cítit pohodlně a sebejistě bez ohledu na to, jestli jsi zrovna na hřišti, kurtu nebo jógamatce. Podívej se, jak vybrat ideální sportovní podprsenku:
Najdi si svůj typ: Většina dívčích sportovních podprsenek spadá do dvou kategorií: s lehkou oporou a se střední oporou. Modely s lehkou oporou se zpravidla vyrábějí z tenčího strečového materiálu a mají úzká ramínka. Tyhle podprsenky se skvěle hodí na aktivity, jako je chůze, jóga, strečink nebo balet. Podprsenky se střední oporou bývají silnější a mají širší ramínka. Tyhle modely jsou víc na tělo a zajišťují prsům oporu při náročnějších aktivitách, jako je běh nebo skákání.
Měření: Oblékni si svoji obvyklou podprsenku, ale stačí i jenom tričko, pak použij krejčovský metr a obtoč ho kolem hrudníku v nejširším místě. Tohle číslo si poznamenej, jedná se o obvod pod prsy. Odpovídá velikosti podprsenky, kterou si budeš chtít vyzkoušet. Tabulky velikostí, které v Nike používáme, najdeš online. Jednoduše vezmi naměřené údaje a porovnej je s velikostmi v tabulce. Například 73–79 cm označuje střední velikost.
Zkoušení: Vyber pár modelů a zkus, jak ti sedí. Ramínka a pás pod prsy musí těsně přiléhat, ale nesmí tlačit. Podprsenka by měla dobře sedět i pod pažemi, kde nesmí tlačit, ani odstávat. Zkus se protáhnout, proběhnout nebo párkrát poskoč, ať máš jistotu, že je model pohodlný a poskytuje oporu, i když se hýbeš. Pak ti nic nebrání podprsenku koupit a vyrazit ji vyzkoušet ven při různých aktivitách.
Menstruační prádlo
Víš, že se až 70 % dívek vyhýbá během menstruace aktivnímu pohybu? Bojí se viditelných skvrn nebo nemůžou najít oblečení, ve kterém by se cítily pohodlně. Fyzická aktivita během měsíčků je ale důležitá. Cvičení totiž prokazatelně snižuje příznaky nepohodlí, jako jsou křeče, zvyšuje energii, zlepšuje náladu a ulevuje od úzkostí.
Menstruační prádlo představuje skvělý způsob, jak během menses zůstat aktivní a ještě se u toho cítit sebejistě. Podívej se třeba na cyklistické kraťasy Leak Protection. Elegantní design kopíruje tvoje pohyby a absorpční vložka funguje jako bezpečná pojistka tvých obvyklých hygienických potřeb. Tenchnologie Nike Dri-Fit navíc odvádí pot, udrží tě v suchu a stará se o příjemný pocit. Model má i dvě skryté kapsy, kam si můžeš schovat telefon a klíče. V těchhle mimořádně pohodlných kraťasech můžeš běhat, tancovat, skákat a sbírat body bez obav.
Jak nosit sportovní hidžáb
Všechny dívky by měly mít k dispozici nástroje a produkty, které by jim umožnily věnovat se sportu, který milují. Pro některé dívky to znamená hidžáb. Muslimské ženy vnímají hidžáb jako symbol svojí víry a pro mnohé je to i součást každodenního života. Ne každý hidžáb se ale hodí ke sportování. Mívají totiž volnější střih a snadno sklouznou nebo se pletou. Proto jsme navrhli hidžáb Nike Sport Pro.
Při zkoušení hidžábu si uprav vlasy do drdolu hned nad krkem. Vyhneš se tak nepohodlným tlakům a budeš mít jistotu, že hidžáb příjemně padne. Jako ochrana proti sklouznutí slouží pásky uvnitř. Zastrč je za uši a zajisti hidžáb na místě. Než najdeš ten nejlepší, budeš možná muset vyzkoušet několik velikostí. Proběhni se, párkrát poskoč a protáhni se, ať víš, jak se bude hidžáb chovat, až budeš hrát na hřišti. Během zápasu si hidžáb zastrč za límec dresu, aby se ti volné cípy nikde nepletly. Pak se můžeš pustit do hry se vší vervou.
Kopačky pro ženy a dívky
Dokonalé kopačky jsou klíčovým faktorem, aby ze sebe hráčka mohla dostat maximum. Záleží na povrchu i stylu hry.
Ze všeho nejdřív zjisti, kde se má hrát. Různé povrchy můžou ovlivnit trakci a kontrolu, proto je důležité najít správnou podrážku pro typ hřiště, na kterém se hraje. Proto jsme vytvořili různé typy podrážek a navrhli je tak, aby reagovaly na specifické požadavky odlišných typů hřišť a pomohly dívkám ze sebe vždy vydat to nejlepší.
Potom se společně podívejte na to, jaké kopačky odpovídají její osobnosti. Nabízíme hromadu barev a stylů, aby mohla hrát ve svém stylu. Ať už jde o kreativní úpravy, nadčasovou černou, nebo klasickou kůži, určitě společně vyberete kopačky, které budou vyhovovat jejímu stylu.
A nezapomeň, že u dětského oblečení a bot rozhoduje pohodlí a střih. Až bude spokojená, určitě si ráda zahraje.