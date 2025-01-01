  1. Abbigliamento
Pantaloncini corti estivi(84)

Nike Pro
Nike Pro Shorts 8 cm - Donna
CHF 35
Nike Club
Nike Club Shorts Alumni in French Terry - Uomo
CHF 52
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
CHF 52
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
CHF 85
Nike Challenger
Nike Challenger Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 13 cm – Uomo
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Shorts modello Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
CHF 40
Nike Multi
Nike Multi Shorts da training Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 22
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
CHF 35
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
Materiali riciclati
CHF 52
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 20 cm - Donna
Materiali riciclati
CHF 40
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Nike Dri-FIT - Uomo
Materiali riciclati
CHF 40
Nike One
Nike One Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
CHF 35
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
CHF 70
Nike Trail Second Sunrise
Nike Trail Second Sunrise Shorts da running con slip interno 13 cm Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
CHF 87
Nike Dri-FIT Challenger
Nike Dri-FIT Challenger Shorts da training – Ragazzo
CHF 35
Nike Challenger
Nike Challenger Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
CHF 42
Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
CHF 57
Nike Fast
Nike Fast Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 8 cm – Uomo
Materiali riciclati
CHF 45
Nike Pro
Nike Pro Shorts da fitness Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
CHF 40
Nike Academy
Nike Academy Shorts da calcio Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
CHF 30
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Shorts da calcio – Ragazzi
CHF 37
Nike Form
Nike Form Shorts versatili Dri-FIT non foderati 18 cm – Uomo
Materiali riciclati
CHF 45
Nike (M) One
Nike (M) One Shorts da ciclista 20 cm a vita alta Dri-FIT con tasche (Maternità) – Donna
Materiali riciclati
CHF 40
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts 13 cm - Donna
CHF 45
Nike Challenger
Nike Challenger Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
CHF 45
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT a vita media con slip foderati 8 cm – Donna
CHF 45
Nike Club
Nike Club Shorts in tessuto – Uomo
CHF 45
Nike ACG
Nike ACG Shorts da trekking – Uomo
Materiali riciclati
CHF 70
Nike Academy
Nike Academy Shorts da calcio Dri-FIT 18 cm – Ragazzo/a
CHF 20
Nike Club
Nike Club Shorts in maglia - Uomo
CHF 45
Nike Tech
Nike Tech Shorts in tessuto – Uomo
CHF 82
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 10 cm aderenti a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
CHF 70
Nike Aeroswift x Jakob
Nike Aeroswift x Jakob Shorts da running 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
CHF 95
Nike Trail
Nike Trail Shorts da running Dri-FIT con slip interno – Donna
Materiali riciclati
CHF 80
Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
CHF 57
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Shorts in tessuto – Uomo
Materiali riciclati
CHF 47
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts – Uomo
Materiali riciclati
CHF 82
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Diamond 10 cm – Donna
Materiali riciclati
CHF 60
Windrunner Nike Sportswear
Windrunner Nike Sportswear Shorts a vita media 5 cm – Donna
Materiali riciclati
CHF 45
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts – Uomo
CHF 60
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 13 cm - Donna
CHF 35
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts in mesh Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
CHF 45
Nike One
Nike One Shorts da ciclista 20 cm a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
CHF 45
Nike Club
Nike Club Shorts Flow in French Terry – Uomo
CHF 47
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts in French Terry – Ragazzo/a
CHF 42
Nike Strike
Nike Strike Shorts da calcio Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
CHF 45
Nike Club
Nike Club Shorts cargo in tessuto – Uomo
CHF 77
Nike Strike
Nike Strike Shorts da calcio Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
CHF 45

Shorts e pantaloncini per l'estate: caldo, non ti temo!

Quando le temperature iniziano a salire, scegli il giusto paio di shorts estivi che può fare la differenza. I nostri pantaloncini per l'estate ad alte prestazioni combinano proprietà antisudore e comfort, così puoi concentrarti esclusivamente sui tuoi obiettivi. Esplora la gamma di modelli Nike dal design funzionale che favorisce i movimenti, sia durante una corsetta per strada che in un allenamento impegnativo in palestra, oppure per il relax post attività.


Traspiranti e comodi


Affronta chilometri di corsa con gli shorts estivi dotati della tecnologia Nike Dri-FIT, un tessuto innovativo che allontana il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione, così la pelle rimane fresca e asciutta e tu puoi dare ancora di più. Qualunque sia lo sforzo fisico, gli shorts estivi rimangano stabili grazie alla vita elastica che si adatta ai movimenti del corpo. La fodera ergonomica fornisce un sostegno leggero, così puoi contare su uno strato aggiuntivo senza appesantirti. Inoltre, le aperture laterali e le sezioni in mesh favoriscono il passaggio dell'aria e quindi una maggiore sensazione di freschezza.


Tessuti a prova di caldo


Quando il ritmo aumenta, occorrono tessuti in grado di gestire la temperatura. Scegli i pantaloni corti per l'estate in seersucker, un tessuto leggero e fresco che contrasta il caldo e non si appiccica alla pelle, grazie anche alle tasche foderate in mesh, per un look sempre elegante. Vuoi muoverti in totale libertà? Opta per i modelli ultraleggeri e flessibili, oppure scopri le alternative in materiale anti UV per una efficace protezione dal sole.


Trova il tuo fit perfetto


Cerchi la silhouette che fa per te? Non hai che l'imbarazzo della scelta nella gamma di pantaloncini estivi Nike. Per una sensazione di leggerezza che ti permetta di correre in piena libertà, esplora i nostri modelli a vita media, mentre se preferisci una copertura maggiore, per te sono ideali le varianti a vita alta con ampia fascia elastica che abbraccia il corpo assicurando comfort e sostegno. Non mancano modelli aderenti che valorizzano le forme, oppure opzioni più larghe e comode adatte a qualsiasi esigenza, oltre a shorts premaman progettati appositamente per sostenere la pancia in crescita.


Dettagli che fanno la differenza


In Nike sappiamo che i piccoli dettagli possono fare la differenza. Grazie alle pratiche tasche laterali dei nostri pantaloncini corti estivi, puoi portare con te gli oggetti essenziali anche durante l'allenamento. E se vuoi una maggiore sicurezza, scegli i modelli con tasche posteriori dotate di zip, perfette per riporre smartphone e tessere. La coulisse interna ed esterna consente di regolare il fit, mentre la fascia elastica in vita dà un tocco ordinato al look.


Partecipa alla nostra missione


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli i pantaloncini corti estivi Nike contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili, che indica la presenza di materiali riciclati per almeno il 50%, come il poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. È solo uno dei modi in cui stiamo affrontando questa sfida.