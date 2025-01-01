Pantaloni e leggings per l'estate: stile e leggerezza sotto il sole
Quando il caldo inizia a farsi sentire, scegli i freschi e confortevoli pantaloni e leggings estivi di Nike. Scopri modelli ad alte prestazioni in morbido tessuto a maglia, oltre a pantaloni da trekking con protezione UV. I leggeri leggings a compressione ti permettono di allenarti in tutta tranquillità, grazie ai materiali a prova di squat e di peso medio, che aderiscono al corpo dando al tuo look da allenamento un tocco in più.
Comfort assicurato
I nostri pantaloni per l'estate sono realizzati in un morbido tessuto che accompagna i tuoi movimenti, così come i tights e leggings estivi aderenti che presentano cuciture minime, per essere più lisci sulla pelle e ridurre la sensazione di sfregamento. L'ampia vita elastica assicura stabilità senza stringere, mentre il design modellante sostiene le forme del corpo dandoti la sicurezza di poter affrontare tranquillamente squat o sollevamento pesi impegnativi. Se invece preferisci un fit più ampio, dai uno sguardo alla nostra gamma di pantaloni e leggings con taglio svasato, ideali per una lezione di HIIT o di yoga, grazie ai materiali coprenti e al look aerodinamico.
A prova di sudore
La stagione calda richiede un abbigliamento performante realizzato con materiali traspiranti e tessuti antisudore. Alcuni dei nostri leggings per l'estate presentano sezioni in mesh all'altezza del polpaccio, per favorire il passaggio dell'aria e una maggiore freschezza durante gli allenamenti più intensi. Senza dimenticare i pantaloni estivi Nike con la tecnologia Nike Dri-FIT, un tessuto innovativo che allontana il sudore dal corpo favorendone una rapida evaporazione, lasciando la pelle asciutta.
Joggers unici per prestazioni al top
Qualunque sia la stagione, la corsa mattutina e la fase di riscaldamento richiedono strati aggiuntivi da togliere quando è necessario. La nostra selezione di pantaloni estivi comprende gli intramontabili joggers in fleece di peso medio e in French Terry. Questo materiale di cotone leggero è ideale per i mesi più caldi, poiché è naturalmente traspirante e assorbente, oltre a essere liscio al tatto all'esterno e particolarmente morbido all'interno grazie ai piccoli occhielli non spazzolati.
Abbigliamento di qualità per grandi avventure
I nostri pantaloni estivi sono pensati per l'attività fisica e le esplorazioni all'aria aperta, per questo li abbiamo resi versatili e comodi. Esplora i nostri modelli leggeri con protezione UV, che schermano dai raggi solari senza appesantire, con vita elastica e coulisse interna per un fit perfetto, nonché con cordini sul fondo che consentono di regolare la forma per un look personalizzato. Trovi anche modelli con finitura idrorepellente per non bagnarti in caso di pioggia.
I piccoli dettagli che fanno la differenza
Che si tratti di leggings estivi, pantaloni da trekking o pantaloni sportivi, i nostri modelli sono ricchi di dettagli, come le tasche, da quelle profonde con bottoni a pressione dei pantaloni a quelle aperte sul retro dei tights. Inoltre, grazie alle zip puoi riporre in sicurezza i tuoi oggetti di valore e portarli con te durante l'allenamento.
Correre per il pianeta
Vogliamo che le generazioni future possano correre per tante altre stagioni a venire. Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli i leggings e i pantaloni estivi Nike contrassegnati con l'etichetta Materiali sostenibili, che indica la presenza di materiali riciclati per almeno il 50%, come il poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.