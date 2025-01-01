Abbigliamento e vestiti estivi(206)

Nike Pro
Nike Pro Shorts 8 cm - Donna
Best seller
Nike Pro
Shorts 8 cm - Donna
CHF 35
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Best seller
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
CHF 70
Nike Everyday Plus Cushioned
Nike Everyday Plus Cushioned Calze da training di media lunghezza (6 paia)
Best seller
Nike Everyday Plus Cushioned
Calze da training di media lunghezza (6 paia)
CHF 32
Nike Club
Nike Club Shorts Alumni in French Terry - Uomo
Nike Club
Shorts Alumni in French Terry - Uomo
CHF 52
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
Best seller
Nike One
Shorts Dri-FIT 2-in-1 a vita alta 8 cm – Donna
CHF 52
Nike Impossibly Light Windrunner
Nike Impossibly Light Windrunner Giacca da running – Uomo
Best seller
Nike Impossibly Light Windrunner
Giacca da running – Uomo
CHF 125
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 85
Nike Stride
Nike Stride Giacca da running Repel UV – Uomo
Best seller
Nike Stride
Giacca da running Repel UV – Uomo
CHF 125
Nike Pro
Nike Pro Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Canotta corta Dri-FIT – Donna
CHF 40
Nike Challenger
Nike Challenger Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 13 cm – Uomo
Best seller
Nike Challenger
Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 13 cm – Uomo
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Shorts modello Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts modello Dri-FIT – Uomo
CHF 40
Nike One
Nike One Pantaloni a vita alta con risvolto Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Pantaloni a vita alta con risvolto Dri-FIT – Donna
CHF 70
Nike Multi
Nike Multi Shorts da training Dri-FIT – Ragazzo/a
Best seller
Nike Multi
Shorts da training Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 22
Nike Stride
Nike Stride Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
Best seller
Nike Stride
Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 52
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
Best seller
Nike Sportswear Classic
Shorts modello ciclista 20 cm a vita alta – Donna
CHF 35
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Uomo
Nike Sportswear
T-shirt – Uomo
CHF 30
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantaloni in fleece Dri-FIT – Uomo
Best seller
Jordan Sport Crossover
Pantaloni in fleece Dri-FIT – Uomo
CHF 80
Nike One
Nike One Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts Dri-FIT 2 in 1 a vita media 8 cm – Donna
CHF 52
Nike Tempo
Nike Tempo Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike Tempo
Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Maglia fitness a manica corta aderente Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia fitness a manica corta aderente Dri-FIT – Uomo
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media con inserti in mesh – Donna
Best seller
Nike Pro
Leggings a vita media con inserti in mesh – Donna
CHF 52
Nike Pro
Nike Pro Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
Best seller
Nike Pro
Leggings a vita media e lunghezza ridotta con inserti in mesh – Donna
CHF 45
Nike Miler
Nike Miler Maglia da running a manica corta – Uomo
Nike Miler
Maglia da running a manica corta – Uomo
CHF 42
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts 20 cm - Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts 20 cm - Donna
CHF 40
Nike One
Nike One Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
CHF 35
Nike Spark Lightweight
Nike Spark Lightweight Fantasmini da running
Nike Spark Lightweight
Fantasmini da running
CHF 25
Jordan Sport
Jordan Sport Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport
Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
CHF 45
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Felpa pullover con cappuccio Dri-FIT – Uomo
Jordan Sport Crossover
Felpa pullover con cappuccio Dri-FIT – Uomo
CHF 80
Nike Swift
Nike Swift Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Leggings da running a 7/8 a vita alta con tasche – Donna
CHF 99.95
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Calze da tennis di media lunghezza (2 paia)
NikeCourt Multiplier Cushioned
Calze da tennis di media lunghezza (2 paia)
CHF 22
Nike One
Nike One Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
Best seller
Nike One
Leggings a 7/8 a vita alta – Donna
CHF 57
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt da training – Uomo
Best seller
Nike Dri-FIT
T-shirt da training – Uomo
CHF 35
Jordan Sport
Jordan Sport Pantaloni in tessuto Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport
Pantaloni in tessuto Dri-FIT – Uomo
CHF 70
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Nike Dri-FIT - Uomo
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts Nike Dri-FIT - Uomo
CHF 40
Nike Trail
Nike Trail Canotta da running Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Trail
Canotta da running Dri-FIT – Donna
CHF 60
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
Best seller
Nike Swift
Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
CHF 70
Nike Multiplier
Nike Multiplier Calzettoni (2 paia)
Nike Multiplier
Calzettoni (2 paia)
CHF 25
Nike Trail Second Sunrise
Nike Trail Second Sunrise Shorts da running con slip interno 13 cm Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike Trail Second Sunrise
Shorts da running con slip interno 13 cm Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 87
Nike Dri-FIT Challenger
Nike Dri-FIT Challenger Shorts da training – Ragazzo
Best seller
Nike Dri-FIT Challenger
Shorts da training – Ragazzo
CHF 35
Nike (M) Alate Minimalist
Nike (M) Alate Minimalist Bra per allattamento imbottito e a sostegno leggero – Donna (Maternità)
Materiali riciclati
Nike (M) Alate Minimalist
Bra per allattamento imbottito e a sostegno leggero – Donna (Maternità)
CHF 70
Nike Challenger
Nike Challenger Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Challenger
Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 18 cm Dri-FIT – Uomo
CHF 42
Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
CHF 57
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt – Uomo
Nike Sportswear Club
T-shirt – Uomo
CHF 30
Jordan Sport
Jordan Sport Canotta Diamond – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Canotta Diamond – Donna
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Maglia da fitness aderente senza maniche Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia da fitness aderente senza maniche Dri-FIT – Uomo
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Shorts da fitness Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts da fitness Dri-FIT – Uomo
CHF 40
Nike Fast
Nike Fast Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 8 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Fast
Shorts da running Dri-FIT con slip foderati 8 cm – Uomo
CHF 45
Nike Fast
Nike Fast Canottiera da running Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Fast
Canottiera da running Dri-FIT – Uomo
CHF 45

Outfit per l'estate: allenati al massimo

Quando arrivano le giornate più calde, l'abbigliamento e i vestiti estivi Nike ti aiutano a mantenere freschezza e concentrazione. Utilizziamo tessuti leggeri e traspiranti che lasciano circolare l'aria, mentre le linee aerodinamiche ti danno una completa libertà di movimento. Scegli tra top e shorts per una copertura minima, oppure maglie a maniche lunghe e pantaloni per una maggiore protezione dal sole.


Comfort e freschezza


In Nike sappiamo che mettere alla prova i propri limiti significa sudare. Per questo la nostra gamma di abbigliamento estivo è dotata dall'acclamato materiale Dri-FIT, che utilizza fibre tecniche per allontanare l'umidità e farla evaporare rapidamente, così mantieni la freschezza e la concentrazione più a lungo. Per un maggiore comfort, cerca i capi con inserti in mesh, posizionati nelle zone dove si accumula più calore per favorire un migliore flusso d'aria dove ne hai più bisogno.


Proteggiti sotto il sole


Sei amante del running o del trekking? Oppure pratichi uno sport con racchetta? Se il tuo allenamento ti porta all'aperto, devi proteggerti dal sole. Gli outfit per l'estate Nike con protezione UV aiuta a bloccare i dannosi raggi UVA e UVB sulle parti della pelle coperte dai capi. Non dimenticare i pratici dettagli, come le maniche con occhielli per il pollice, ideate per mantenere un fit perfetto, e i tessuti stretch che facilitano i movimenti.


Prestazioni a 360°


Costruisci il tuo successo su basi solide con un paio di scarpe di qualità professionale, parte della nostra collezione estiva. Le suole sono disponibili in una vasta gamma di modelli per adattarsi al tuo sport preferito: per gli allenamenti su superfici dure, scegli design con battistrada leggermente testurizzati e suole in gomma, che offrono l'aderenza e la durata necessarie per affrontare lunghe distanze. Se preferisci lo sterrato, i modelli per il trekking e il trail running sono dotati di scanalature studiate per mantenere la stabilità su terreni irregolari. Inoltre, la schiuma reattiva offre l'ammortizzazione di cui hai bisogno per assorbire urti e impatti. Ciò contribuisce a ridurre l'affaticamento e il rischio di lesioni. Per una sensazione di energia ed elasticità, opta per scarpe con le innovative unità Nike Air, che danno la spinta necessaria per affrontare la corsa, falcata dopo falcata.


Abbigliamento estivo performante per futuri campioni e campionesse


Crediamo che i giovani atleti e atlete meritino gli stessi capi di qualità delle icone che li ispirano. Ecco perché realizziamo l'abbigliamento estivo per bambini e ragazzi con tessuti elasticizzati che favoriscono una gamma completa di movimenti. I materiali traspiranti consentono di eliminare il sudore e il calore in eccesso, mantenendo il comfort. Se la temperatura scende, i bambini possono vestirsi a strati con capi leggeri che bloccano le correnti d'aria e assicurano calore.


Move to Zero di Nike


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Vuoi unirti alla nostra missione? Cerca l'abbigliamento estivo Nike con la nostra etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.