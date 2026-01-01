Abiti lunghi e gonne estive: muoviti sicura di te
Scegli la freschezza e il comfort dei nostri abiti lunghi per l'estate realizzati con materiali traspiranti, morbidi ed elasticizzati, ideali per accompagnare i tuoi movimenti. Scopri anche i modelli con supporto integrato che ti garantiscono la sicurezza necessaria per muoverti senza pensieri. Esplora la nostra gamma di design e lunghezze per trovare il tuo fit preferito.
Affronta il caldo
Quando la temperatura sale, non devi per forza rinunciare alla freschezza. Ecco perché le nostre gonne estive sono realizzate con tessuti leggeri che non appesantiscono, elasticizzati e lavorati in modo da risultare ultra confortevoli a contatto con la pelle. Trascorri lunghe giornate al sole? Scegli le nostre gonne per l'estate che offrono protezione dai raggi UVA e UVB. Indipendentemente dallo stile scelto, puoi contare su una traspirabilità affidabile che ti regala grande comfort.
Stile ad alte prestazioni
In Nike sappiamo quanto sia importante un abbigliamento che trasmetta sicurezza durante l'attività fisica. Nella nostra collezione di abiti con gonna per l'estate, trovi modelli con shorts integrati che ti assicurano una copertura extra, così puoi concentrarti esclusivamente sui tuoi obiettivi. Inoltre, non c'è il rischio che il tessuto si appiccichi sulla pelle, grazie alla la fodera in mesh delle tasche, garanzia di una forma sempre ordinata. Ti alleni in qualsiasi condizione meteo? I completi estivi da donna Nike in nylon leggero e testurizzato ti offrono uno strato di protezione dalla pioggia.
Fit personalizzato
Scegli il fit perfetto per te. Le coulisse regolabili in vita ti permettono di adattare le gonne e gli abiti lunghi estivi Nike, tirandole per un look aderente o lasciandole più rilassate per una maggiore comodità. Inoltre, la chiusura con bottoni a pressione ti consente di cambiare stile secondo le tue preferenze: con bottoni aperti per una sensazione di leggerezza o chiusi per una maggiore copertura.
Allenati nel massimo comfort
Crediamo che ogni atleta meriti di sentirsi al meglio. Ecco perché nella nostra collezione di abiti estivi trovi una varietà di silhouette e tagli, come gonne a vita media che si flettono seguendo il corpo e mini abiti che ti danno totale libertà di movimento. Qualunque sia il modello scelto, non manca l'iconico Swoosh Nike, il nostro simbolo distintivo.
Uno sguardo al futuro
Ognuno di noi può fare la sua parte per proteggere il pianeta. Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli le gonne e gli abiti estivi contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili, che indica la presenza di materiali riciclati per almeno il 50%, come il poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, ma siamo sulla buona strada.