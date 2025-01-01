Detroit Pistons - Maglie E Altri Articoli
Indossa il rosso e il blu, e mostra la passione per "Motor City" con le maglie e gli altri articoli ufficiali dei Detroit Pistons firmati Nike. Fondata nel 1941 come Fort Wayne Pistons, la squadra si è trasferita a Detroit nel 1957 dove hanno ottenuto successi in campionato, compresi tre titoli NBA nel 1989, 1990 e 2004. Scegli tra una vasta gamma di maglie dei Detroit Pistons, tra cui le edizioni swingman in molteplici colorazioni e trova la versione più adatta al tuo stile per sostenere i tuoi giocatori preferiti. Abbina le maglie dei Detroit Pistons con gli shorts, le t-shirt, le felpe con cappuccio e tanti altri accessori dei Pistons, e non dimenticare di dare un'occhiata a tutta la collezione di articoli NBA per appassionati per scoprire la nuovissima selezione di abbigliamento da basket.