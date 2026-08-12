Boston Celtics - Maglie E Altri Articoli
Mostra l'orgoglio di appartenere a una delle franchigie più leggendarie nella storia dello sport agonistico con le maglie e gli altri articoli ufficiali dei Boston Celtics firmati Nike. Con il maggior numero di titoli vinti e di giocatori entrati nella Hall of Fame rispetto a tutte le altre società, i Boston Celtics sono una delle squadre simbolo del campionato sin dal 1946, grazie alla loro cultura della vittoria e al loro inimitabile parquet personalizzato. Scegli tra una vasta gamma di maglie dei Boston Celtics, tra cui le edizioni swingman in molteplici colorazioni, e trova quelle che meglio rappresentano il tuo stile e la tua personalità. Abbina le tue maglie preferite dei Boston Celtics con gli shorts, le t-shirt, le felpe con cappuccio e tanti altri accessori dei Celtics, e non dimenticare di dare un'occhiata a tutta la collezione di articoli NBA per appassionati per scoprire la nuovissima selezione di accessori per il basket professionale.