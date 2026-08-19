Maglie e altri articoli Chicago Bulls
Mostra la tua passione con il rosso e il nero delle maglie e degli articoli ufficiali dei Chicago Bulls firmati Nike. Fondata nel 1966 come terza squadra NBA nella storia della città, la franchigia dei Chicago Bulls ha continuato a dominare negli anni '90 ed è diventata una delle più famose al mondo. Scegli tra le varie maglie dei Chicago Bulls, tra cui i modelli Authentic e Swingman Editions in varie colourway, e trova la versione che esprime meglio la tua personalità e il tuo stile da tifoso. Abbina le tue maglie preferite dei Chicago Bulls con gli shorts, le t-shirt, le felpe con cappuccio e molto altro. Scopri tutti gli articoli per tifosi della NBA Collection e la nostra nuova selezione di prodotti professionali per il basket.