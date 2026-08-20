Maglie e altri articoli Cleveland Cavaliers
Fai il tifo per la tua squadra NBA preferita e per "Believeland" con le maglie e gli articoli ufficiali dei Cleveland Cavaliers firmati Nike. Nati nel 1970 come expansion team, i Cavs hanno conquistato il titolo che tutta la città di Cleveland attendeva da 52 anni battendo i Golden State Warriors in una delle più incredibili rimonte delle NBA Finals e della storia dello sport professionistico. Scegli tra un'ampia gamma di maglie dei Cleveland Cavs, tra cui i modelli Authentic e Swingman Editions in diverse colourway, trova la versione che rispecchia la tua personalità e mostra la tua passione per i tuoi giocatori preferiti. Abbina alle maglie dei Cleveland Cavs gli shorts, le t-shirt, le felpe con cappuccio e molto altro: scopri tutti gli articoli per tifosi della NBA Collection e la nostra nuovissima selezione di abbigliamento da basket.