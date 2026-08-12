Pantaloni corti bianchi: comfort e freschezza ogni giorno
Scegli i pantaloncini bianchi Nike per creare look classici ed essenziali. Che la tua passione sia il tennis o la corsa, hai bisogno di shorts che ti offrano il giusto comfort senza rinunciare alla libertà di movimento. I nostri capi presentano un elastico in vita con coulisse per aiutarti a trovare il fit perfetto. Gli shorts da ciclista aderenti offrono copertura, comfort e sicurezza, mentre i modelli più lunghi e ampi sono la scelta ideale per i tuoi look casual. Qualsiasi stile faccia al caso tuo, trovi pantaloncini con tasche in cui conservare gli oggetti essenziali.
Sei più da sprint o da lunghe distanze? In ogni caso, i nostri pantaloncini bianchi da running ti permettono di mantenere la massima concentrazione sulla pista. Le aperture laterali forniscono maggiore libertà di movimento, mentre lo slip interno dà supporto e copertura completa e le cuciture piatte regalano il comfort di cui hai bisogno. Nella nostra selezione di pantaloncini bianchi trovi modelli adatti a tutte le discipline sportive. Ad esempio, proponiamo shorts da basket ispirati ai look delle squadre più iconiche dell'NBA e realizzati in mesh a doppia maglia traspirante, che allontana il sudore risultando allo stesso tempo leggero e resistente.
Vuoi alzare l'asticella con un paio di pantaloncini da tennis bianchi ad alte prestazioni? Scegli i modelli con tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore per farlo evaporare più velocemente, lasciando la pelle fresca e asciutta. Trovi anche shorts da golf lisci ed elasticizzati, con dettagli estremamente curati e numerose tasche. Se invece la tua passione è il pallone, scegli i nostri pantaloncini da calcio, disponibili per adulti e bambini e realizzati in tessuti traspiranti e leggeri.
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se anche tu vuoi fare la tua parte, scegli pantaloncini bianchi con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.