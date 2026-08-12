Shorts bianchi da donna: potenzia le tue prestazioni
I nostri pantaloncini bianchi da donna coniugano una colorazione pratica e accattivante con tessuti di qualità professionale che danno il massimo, proprio come te. Che sia per la corsa o per gli sport di sollevamento o di racchetta, l'abbigliamento giusto ti consentirà di eccellere.
La storia Nike è iniziata con la corsa, quindi non c'è da stupirsi che i nostri shorts bianchi da donna siano concepiti per macinare chilometri. I pantaloncini ampi e leggeri, realizzati con spacchi laterali accuratamente posizionati, offrono la massima traspirabilità. In alternativa, punta sui modelli aderenti, come i nostri shorts bianchi da donna slim fit: questi capi leggermente compressivi vantano un'elevata elasticità per la massima libertà di movimento e donano anche una silhouette pulita e slanciata. Le tasche integrate sono ideali per riporre smartphone o chiavi, così sei pronta per affrontare la tua prossima sfida.
Se sei appassionata di calcio, con i nostri pantaloncini bianchi da donna sei sempre pronta per la partita. I design versatili e pratici hanno un'ottima coprenza e un'estrema flessibilità, mentre le righe in mesh offrono una traspirabilità superiore che mantiene la pelle fresca e asciutta. E con la tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione, rimani concentrata più a lungo. Stai allenando una giovane promessa del calcio? Regalale un paio di shorts realizzati con gli stessi tessuti di qualità professionale che usiamo per creare la linea per adulti.
Ti prepari per andare in palestra? Il nostro tessuto Nike Flex segue i movimenti del corpo, anche durante gli allenamenti più intensi, mentre la vita elasticizzata offre il massimo comfort. Se hai bisogno di maggiore coprenza, scegli gli shorts bianchi da donna a doppio strato dotati di fodera interna di sostegno e uno strato esterno più largo.