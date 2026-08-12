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Pantaloncini bianchi da donna

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Nike AeroSwift Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
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NikeCourt Shorts da tennis con tasche Dri-FIT – Donna
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Inghilterra 2026 Stadium – Home Shorts da calcio replica Nike Dri-FIT – Donna
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Nike Pregame Fleece Shorts sartoriali loose fit a vita media – Donna
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A'ja Wilson Shorts da basket Dri-FIT
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Nike Academy Shorts da calcio 10 cm Dri-FIT – Donna
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NikeSKIMS Matte Shorts da ciclista 13 cm a vita alta – Donna
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NikeSKIMS Studio Stretch Shorts 12,5 cm - Donna
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NikeSKIMS Studio Stretch Shorts 5 cm – Donna
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NikeSKIMS Stretch Nylon Shorts da running – Donna
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NikeSKIMS Matte Short a vita alta stampati 8 cm – Donna
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Nike Sportswear Chill Terry Shorts a vita media – Donna
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Nike Sportswear Shorts in tessuto – Donna
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NikeCourt Court Collection Shorts da tennis a vita alta Dri-FIT – Donna
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Shorts bianchi da donna: potenzia le tue prestazioni

I nostri pantaloncini bianchi da donna coniugano una colorazione pratica e accattivante con tessuti di qualità professionale che danno il massimo, proprio come te. Che sia per la corsa o per gli sport di sollevamento o di racchetta, l'abbigliamento giusto ti consentirà di eccellere.


La storia Nike è iniziata con la corsa, quindi non c'è da stupirsi che i nostri shorts bianchi da donna siano concepiti per macinare chilometri. I pantaloncini ampi e leggeri, realizzati con spacchi laterali accuratamente posizionati, offrono la massima traspirabilità. In alternativa, punta sui modelli aderenti, come i nostri shorts bianchi da donna slim fit: questi capi leggermente compressivi vantano un'elevata elasticità per la massima libertà di movimento e donano anche una silhouette pulita e slanciata. Le tasche integrate sono ideali per riporre smartphone o chiavi, così sei pronta per affrontare la tua prossima sfida.


Se sei appassionata di calcio, con i nostri pantaloncini bianchi da donna sei sempre pronta per la partita. I design versatili e pratici hanno un'ottima coprenza e un'estrema flessibilità, mentre le righe in mesh offrono una traspirabilità superiore che mantiene la pelle fresca e asciutta. E con la tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione, rimani concentrata più a lungo. Stai allenando una giovane promessa del calcio? Regalale un paio di shorts realizzati con gli stessi tessuti di qualità professionale che usiamo per creare la linea per adulti.


Ti prepari per andare in palestra? Il nostro tessuto Nike Flex segue i movimenti del corpo, anche durante gli allenamenti più intensi, mentre la vita elasticizzata offre il massimo comfort. Se hai bisogno di maggiore coprenza, scegli gli shorts bianchi da donna a doppio strato dotati di fodera interna di sostegno e uno strato esterno più largo.