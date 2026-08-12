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Scarpe da ginnastica bianche

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Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Scarpa da training – Donna
Nike Free Metcon 7
Scarpa da training – Donna
CHF 150
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Scarpa da allenamento – Uomo
Nike Metcon 10
Scarpa da allenamento – Uomo
CHF 160
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Scarpa da training – Uomo
Presto disponibile
Nike Hybrid RN
Scarpa da training – Uomo
CHF 170
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Scarpa da training – Donna
Presto disponibile
Nike Hybrid RN
Scarpa da training – Donna
CHF 170
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Scarpa da allenamento – Uomo
Nike Air Monarch IV
Scarpa da allenamento – Uomo
CHF 94.95
Nike Free Metcon 7 SE
Nike Free Metcon 7 SE Scarpa da training – Donna
Nike Free Metcon 7 SE
Scarpa da training – Donna
CHF 150
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Scarpa per campi indoor/cemento – Ragazzo/a
Materiali riciclati
Nike Omni Multi-Court
Scarpa per campi indoor/cemento – Ragazzo/a
CHF 64.95
Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Scarpa da allenamento – Donna
Nike Metcon 10
Scarpa da allenamento – Donna
CHF 160
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Scarpa da training – Uomo
Nike Free Metcon 7
Scarpa da training – Uomo
CHF 150
Nike Flex Train
Nike Flex Train Scarpa da allenamento – Donna
Materiali riciclati
Nike Flex Train
Scarpa da allenamento – Donna
CHF 94.95
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Scarpa da allenamento personalizzabile – Uomo
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Nike Metcon 10 By You
Scarpa da allenamento personalizzabile – Uomo
CHF 195
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Scarpa da allenamento personalizzabile – Donna
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Nike Metcon 10 By You
Scarpa da allenamento personalizzabile – Donna
CHF 195
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Scarpa da running su strada personalizzabile – Uomo
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Nike Free RN By You
Scarpa da running su strada personalizzabile – Uomo
CHF 150
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Scarpa da allenamento (extra larga) – Uomo
Nike Air Monarch IV
Scarpa da allenamento (extra larga) – Uomo
CHF 94.95
Nike Free Metcon 7 Be True By You
Nike Free Metcon 7 Be True By You Scarpa personalizzabile
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Nike Free Metcon 7 Be True By You
Scarpa personalizzabile
CHF 185
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Scarpa da training personalizzabile – Uomo
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Nike Free Metcon 7 By You
Scarpa da training personalizzabile – Uomo
CHF 185
Nike Free Metcon 7 By You
Nike Free Metcon 7 By You Scarpa da training personalizzabile – Donna
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Nike Free Metcon 7 By You
Scarpa da training personalizzabile – Donna
CHF 185
Nike Free RN By You
Nike Free RN By You Scarpa da running su strada personalizzabile – Donna
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Nike Free RN By You
Scarpa da running su strada personalizzabile – Donna
CHF 150
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Scarpa – Bambino/a
Materiali riciclati
Nike Omni Multi-Court
Scarpa – Bambino/a
CHF 52
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Scarpa da allenamento – Uomo
Materiali riciclati
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Scarpa da allenamento – Uomo
CHF 105
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Scarpa da allenamento – Donna
Materiali riciclati
Nike Bella 7
Scarpa da allenamento – Donna
CHF 105
Nike Flex Train
Nike Flex Train Scarpa da allenamento – Uomo
Nike Flex Train
Scarpa da allenamento – Uomo
CHF 94.95
Nike Romaleos 4
Nike Romaleos 4 Scarpa per sollevamento pesi
Nike Romaleos 4
Scarpa per sollevamento pesi
29% di sconto
Nike Flex Train
Nike Flex Train Scarpa da allenamento – Donna
Best seller
Nike Flex Train
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29% di sconto

Scarpe bianche sportive: libera il tuo potenziale

Le nostre scarpe da ginnastica bianche supportano ogni tuo movimento, che tu metta il tuo impegno nel sollevamento pesi, nella corsa sul tapis roulant o negli allenamenti HIIT. Proponiamo suole con battistrada tecnico per flettersi in modo naturale, oltre a un'ammortizzazione in grado di assorbire gli urti e gli impatti. In più, puoi scegliere tra profili e sfumature di colore diverso secondo le tue preferenze, per prepararti al meglio alla tua prossima sfida.


Crediamo che gli sportivi e le sportive più giovani meritino capi d'abbigliamento e scarpe di elevata qualità. Ecco perché le nostre scarpe bianche sportive per bambini e ragazzi sono dotate di suole interne con supporto, ideate per fornire ai muscoli e alle articolazioni in crescita il supporto e la protezione necessari. i giovani atleti e le giovani atlete trovano anche tomaie in mesh elasticizzato in quattro direzioni, che seguono i movimenti naturali del piede. Dai un'occhiata ai modelli con inserti traspiranti e perforazioni posizionate strategicamente per favorire il flusso dell'aria nelle zone dove si accumula più calore.


Quando abbiamo lanciato le scarpe Nike Air, nel 1978, sapevamo che sarebbe iniziato qualcosa di speciale. Oggi trovi questo apprezzato sistema d'ammortizzazione, che offre un supporto eccezionale senza appesantire, anche in una selezione di scarpe sportive tutte bianche. Scegli le unità Zoom Air nel tallone per un supporto mirato e una sensazione di elasticità propulsiva, oppure punta sull'ammortizzazione lungo tutta la suola per un comfort totale.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per fare la tua parte, cerca le scarpe da ginnastica bianche Nike con l'etichetta Materiali sostenibili. Indica che realizziamo le scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.