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Scarpe da camminata bianche(9)

Nike Flex Train
Nike Flex Train Scarpa da allenamento – Donna
Materiali riciclati
Nike Flex Train
Scarpa da allenamento – Donna
CHF 94.95
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Scarpa da allenamento – Uomo
Nike Air Monarch IV
Scarpa da allenamento – Uomo
CHF 94.95
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Mules pregame – Uomo
Presto disponibile
Nike Mind 001
Mules pregame – Uomo
CHF 105
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Mule pregame – Donna
Presto disponibile
Nike Mind 001
Mule pregame – Donna
CHF 105
Nike Motiva 2
Nike Motiva 2 Scarpa da camminata – Donna
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Scarpa da camminata – Donna
CHF 125
Nike Motiva 2 SE
Nike Motiva 2 SE Scarpa da camminata – Donna
Nike Motiva 2 SE
Scarpa da camminata – Donna
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Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Scarpa da allenamento (extra larga) – Uomo
Nike Air Monarch IV
Scarpa da allenamento (extra larga) – Uomo
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Nike Free 2025
Nike Free 2025 Scarpa da allenamento – Uomo
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Scarpa da allenamento – Uomo
CHF 115
Nike Motiva
Nike Motiva Scarpa da camminata – Donna
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Scarpa da camminata – Donna
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Scarpe per camminare bianche: comfort a ogni passo

Cammina con sicurezza indossando un paio di scarpe da passeggio bianche progettate per andare lontano. Scopri i modelli in schiuma leggera con unità Nike Air, che ti offrono un supporto dinamico a ogni passo. Cerchi un comfort esagerato? Allora prova le scarpe da camminata bianche Nike con il massimo livello di ammortizzazione. Ti piace esplorare i percorsi sterrati? Le scanalature sulla suola aiutano ad assorbire gli impatti sulla strada. E se vuoi provare la sensazione di camminare su una nuvola, dai un'occhiata ai modelli con uno strato più spesso di schiuma. In aggiunta, il rocker sovradimensionato ti dà maggiore slancio in avanti.


Preparati ad affrontare qualsiasi condizione atmosferica grazie alle scarpe per camminare bianche con tomaia in GORE-TEX. Perché sono così speciali? Semplice: ti offrono una protezione mirata e il giusto grip sul bagnato. Il solido battistrada in gomma assicura una trazione affidabile, che tu stia camminando sul marciapiede, al parco o su un sentiero. La flessibilità è al primo posto, merito dell'iconica unità Zoom Air nell'intersuola e nella suola. Il sostegno extra, unito all'ammortizzazione posizionata in modo strategico, fornisce una reattività su cui puoi sempre contare. Inoltre, la struttura di trazione sulla suola è sinonimo di aderenza e stabilità.


Sentiti perfettamente a tuo agio, persino quando il percorso diventa molto impegnativo. Nella selezione di scarpe da passeggio bianche Nike ci sono anche i design con tomaia in mesh tecnico, resistente e flessibile. Il collare morbido ti consente di infilare e togliere le scarpe in un attimo, mentre i rivestimenti interni fasciano il piede come una calza.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca le scarpe da camminata bianche contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Le realizziamo con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.