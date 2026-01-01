Scarpa personalizzabile Nike Dunk Low Unlocked By You – Donna

Nike Dunk Low Unlocked By You
Scarpa personalizzabile – Donna
Ghepardo, tigre e motivo pelle di coccodrillo, che spettacolo! È il momento di progettare la Dunk dei tuoi sogni. Libera la tua immaginazione con un'ampia gamma di stampe animalier testurizzate e una tavolozza di colori ispirata agli anni Novanta. Non dimenticare i gioielli per le scarpe come tocco finale.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Stile: FJ2256-900
- Paese/regione di origine: Cina, Vietnam
Nike Dunk Low Unlocked By You
Ghepardo, tigre e motivo pelle di coccodrillo, che spettacolo! È il momento di progettare la Dunk dei tuoi sogni. Libera la tua immaginazione con un'ampia gamma di stampe animalier testurizzate e una tavolozza di colori ispirata agli anni Novanta. Non dimenticare i gioielli per le scarpe come tocco finale.
Scegli la base
Pelle scamosciata con motivo pelle di coccodrillo, velluto ghepardato e stampe animalier con motivo tigrato sono parte del gioco: lasciale scatenare o doma il look con una pelle classica.
Metti a nudo la suola
Scegli tra suola classica in gomma o scintillante gomma semitrasparente.
Andiamo sul personale
Aggiungi fino a sette caratteri sulla linguetta per rendere questa creazione solo tua.
Altri vantaggi
- La tomaia si ammorbidisce e acquisisce un tocco vintage con l'utilizzo.
- L'intersuola in schiuma offre un'ammortizzazione leggera e reattiva.
- Il battistrada in gomma, con classici punti di torsione da basket, aggiunge trazione e resistenza.
Dettagli Nike By You
- I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.
- Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Rendi uniche le tue scarpe con una scritta personalizzabile. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.
- Con il nostro builder 3-D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con scelte di design di qualsiasi tipo.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Stile: FJ2256-900
- Paese/regione di origine: Cina, Vietnam
Nike Dunk
Dal basket allo skateboard, l'influenza di Nike Dunk è innegabile. Lanciata come scarpa da basket nel 1985, con la sua suola piatta e aderente si è presto rivelata perfetta per una comunità sportiva di nicchia come quella degli skater. Testimone di una sottocultura che ricerca creatività e funzionalità, Dunk ci ha regalato decenni di colorway che continuano a catturare l'attenzione degli skater da una costa all'altra.
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike Dunk Low Unlocked By You prima di tutti.
Nike Dunk Low Unlocked By You
Ulteriori informazioni
Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.