Scarpa personalizzabile Nike Dunk Low Unlocked By You – Donna

Nike Dunk Low Unlocked By You

CHF 185

Ghepardo, tigre e motivo pelle di coccodrillo, che spettacolo! È il momento di progettare la Dunk dei tuoi sogni. Libera la tua immaginazione con un'ampia gamma di stampe animalier testurizzate e una tavolozza di colori ispirata agli anni Novanta. Non dimenticare i gioielli per le scarpe come tocco finale.

Scegli la base Pelle scamosciata con motivo pelle di coccodrillo, velluto ghepardato e stampe animalier con motivo tigrato sono parte del gioco: lasciale scatenare o doma il look con una pelle classica. Metti a nudo la suola Scegli tra suola classica in gomma o scintillante gomma semitrasparente. Andiamo sul personale Aggiungi fino a sette caratteri sulla linguetta per rendere questa creazione solo tua.

Altri vantaggi La tomaia si ammorbidisce e acquisisce un tocco vintage con l'utilizzo.

L'intersuola in schiuma offre un'ammortizzazione leggera e reattiva.

Il battistrada in gomma, con classici punti di torsione da basket, aggiunge trazione e resistenza.

Dettagli Nike By You I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.

Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Rendi uniche le tue scarpe con una scritta personalizzabile. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.

Con il nostro builder 3-D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con scelte di design di qualsiasi tipo.

Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore

Stile: FJ2256-900

Paese/regione di origine: Cina, Vietnam