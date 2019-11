Ti presentiamo Sally Nnamani

Fuori dal campo, però, aveva qualche difficoltà a creare legami con i suoi coetanei. "Ero chiusa e non interagivo con le persone. Il mio coach era una persona eccezionale, mi seguiva negli allenamenti, ma non sapeva come introdurmi nella squadra".

Più Sally giocava, più si rendeva conto che la comunicazione era fondamentale per totalizzare punti. "Per vincere, e per vincere alla grande, non hai altra scelta che parlare con le tue compagne di squadra quando sei in campo. Deve crearsi una sorta di cameratismo".

Al college, capì che la capacità di relazionarsi con le compagne di squadra in campo si trasferiva anche negli altri ambiti della sua vita. "Grazie allo sport, ho iniziato a sentirmi perfettamente a mio agio di fronte a nuove esperienze. È così che sono diventata coach".