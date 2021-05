Pronta per l'asfalto: protesi da corsa Nike Sole 2.0 x Össur

Fase 2: l'innovatore incontra gli atleti

Morale: preparati a sbagliare

Giunto a Reykjavík con un volo notturno, George si è diretto immediatamente alla sede centrale di Össur, produttore di protesi e partner di lunga data dell'iniziativa Nike Sole, per mettere alla prova mesi di lavoro di progettazione.

A quel punto, si è buttato a capofitto in una lunghissima sessione di lavoro con l'atleta paralimpico di salto in lungo Markus Rehm. In pochi minuti, il progetto iniziale è stato scartato. Guardando dei filmati in slow motion delle fasi di corsa e salto di Markus, si è notato che il prototipo iniziale di George non faceva contatto con il terreno in modo corretto.

Nel tentativo di ridurre il peso, George ha accorciato la lunghezza di Sole. Un po' troppo, a quanto pare. Il designer ricorda: "Fin da subito, ho notato che Markus, in fase di atterraggio, appoggiava la protesi dietro la zona di trazione". Senza scomporsi, è tornato al lavoro. "Abbiamo iniziato a fare piccoli cambiamenti ai prototipi e abbiamo ripetuto i test".

Il weekend si è rivelato altamente produttivo. I due hanno apportato diversi miglioramenti ai prototipi: hanno rimosso i tacchetti in plastica, che rischiavano di far scivolare gli atleti di salto in lungo, e hanno spostato i chiodi sulla punta per una trazione mirata.