Consigli approvati dai coach per migliorare il dritto nel tennis

È facile irrigidirsi quando si praticano sport multidimensionali come il tennis.

"Devi pensare a tante cose diverse alla volta tanto che ti dimentichi di respirare e, di conseguenza, ti accartocci come una pallina", aggiunge Sowter. Ma puoi migliorare il diritto se ti rilassi un po' durante il colpo. "Il diritto è un movimento fluido, quindi più si è sciolti, migliore sarà il risultato", suggerisce Sowter.

Secondo Sowter, i segni di un colpo di diritto teso includono il sollevamento delle spalle, il mantenimento dei gomiti troppo vicini al corpo, "che mi diverto a chiamare 'braccia a coccodrillo'", e l'accorciamento della rotazione all'indietro.

Che tu stia facendo degli esercizi o giocando una partita, pensa: spalle basse e distanti dalle orecchie. Il consiglio di Sowter è di fare una pausa tra un servizio e l'altro per prendere un respiro profondo, rilassare i polsi e le spalle, e concentrarti nuovamente. Questo ti aiuterà a calmarti e a migliorare il tuo diritto.