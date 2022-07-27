Esercizi per il tennis che possono aiutarti a migliorare il tuo gioco

Se hai appena iniziato, Macci consiglia di esercitarti colpendo semplicemente la pallina con la racchetta contro un muro.

"La pallina torna sempre indietro: è un'ottima soluzione per i giocatori amatoriali", afferma. Un muro su cui esercitarsi è facile da trovare ed è una buona opzione se non possiedi una macchina lanciapalle, precisa Macci. "In questo modo, fai un esercizio ripetuto".

Se puoi allenarti con qualcuno, Bucheli consiglia ai principianti di migliorare il gioco di gambe tramite esercizi di corsa che coprono diverse aree del campo. Ti basta posizionarti sulla linea di servizio, mentre l'altra persona vicino alla rete ti farà correre, tirando la palla in diverse zone del campo. Devi colpire la palla e poi tornare al centro della linea di servizio tra un colpo e l'altro, per simulare la velocità di una vera partita e abituarti a eseguire colpi diversi.

Owsian è d'accordo. "Gli esercizi svolti a tu per tu con un allenatore sono sicuramente ideali per i principianti", sostiene. "Con un ritmo della palla non troppo elevato, è facile lavorare sui fondamentali e sulla tecnica corretta, che è la parte più importante da padroneggiare prima di affrontare uno scambio o una partita con gli amici".

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