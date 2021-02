Come evitare il burnout e trovare un equilibrio sport-vita salutare

È molto importante mettere in conto le sconfitte. Vedi, nessun atleta nasce con il dono di saper gestire al meglio le situazioni quando la posta in gioco è alta. Io, perlomeno, no di certo. Raggiungere le vette di uno sport richiede tanti successi, ma anche tanti fallimenti. Nel basket possono esserci 12 errori in un singolo possesso palla, anche in gara 6 delle NBA Finals. Chiaramente, nessuno vuole commettere errori, ma è una cosa che succede. Quando capitava a me, mi affidavo alla mia resilienza per andare avanti.



Un modo per migliorare la tua resilienza è non essere troppo dura con te stessa o con le tue compagne di squadra in caso di errori. Cambiare mentalità richiede pratica ma, se persisti, non solo migliorerai nel tuo sport, ma continuerai anche ad amarlo.



Coach Lawson