Tre cambi di mentalità per superare un periodo di stallo

Se ambisci al tuo miglior tempo in una 5 km o al primo posto di una classifica, concentrarti sul tuo corpo ti aiuterà a rendere di più, come afferma Waite. Spesso gli atleti credono erroneamente di avere difficoltà a respirare e si fanno prendere dal panico, secondo quanto sostiene la specialista. Ma se mentalmente facessero un passo indietro e si focalizzassero su quanto si sente e funziona bene il loro corpo, si accorgerebbero che in realtà non sono a corto di ossigeno e che potrebbero andare ancora avanti. "Trovando la connessione, il più delle volte ti rendi conto che stai bene e che i campanelli d'allarme dell'affaticamento suonano sempre molto prima del dovuto", spiega Waite.



In altre parole, siamo in molti a permettere al nostro corpo di controllare la mente, e non il contrario. Come afferma Waite: "I grandi atleti hanno imparato a pensare all'aspetto psicologico e, se si sentono bene, ignorano i campanelli d'allarme per un altro chilometro, o magari per cinque". Mentre corri, cerca di ascoltare il suono che fa il piede quando lo appoggi, la cadenza del tuo respiro, il battito del cuore o la fluidità del tuo passo, come suggerisce Waite. Questo ti darà la conferma che è tutto nella norma e che probabilmente puoi spingere un po' di più.



Analogamente, connetterti attivamente al tuo corpo nel mezzo di un circuito di forza può contribuire a farti ottenere risultati più soddisfacenti dall'allenamento e da quelli che verranno dopo. Secondo Lars L. Andersen, PhD, professore del National Research Center for the Working Environment di Copenaghen, quando ti concentri sui muscoli che si contraggono durante un esercizio (il cosiddetto principio mente-muscolo), li alleni in modo più proficuo. Uno studio condotto da Andersen ha rilevato che concentrarsi sui pettorali durante le distensioni su panca ne aumenta l'attività, poiché l'attenzione mentale migliora la connessione neuromuscolare. Tra l'altro, a una maggiore attività muscolare per ogni ripetizione corrisponde un netto aumento della forza. Pensa al core mentre esegui un plank, ai glutei negli stacchi da terra, ai dorsali durante le tirate al mento, ecc. per ottenere il meglio dai tuoi muscoli a ogni singola ripetuta.



C'è però un'eccezione a questa tecnica: può diventare controproducente negli allenamenti ad alta intensità (per esempio quelli a una sola ripetuta), poiché concentrarsi sui muscoli quando siamo sottoposti a tensioni così elevate potrebbe farci sentire sopraffatti. Nelle situazioni come queste, ti suggeriamo di provare la prossima tecnica…