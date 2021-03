Un gruppo di surfiste lascia il segno ad Hainan

Come sei riuscita a stabilire una relazione così profonda con le altre?



Darci: Condividiamo una visione della vita molto simile. Siamo state tutte cresciute dall'oceano, quindi siamo come sorelle, tutte figlie della stessa madre!



Xiaomi: Esatto! Chi sceglie di vivere qui lo fa perché desidera un certo stile di vita. Abbiamo abbandonato lo stress della città.



Jingya: Quando sono arrivata, pensavo di dover imparare a fare surf per entrare a far parte del gruppo.



Darci: Pensi troppo. Anche quando non sapevi surfare, eri già parte del gruppo!



Wan: Il villaggio è piccolo, quindi ci ho messo poco a conoscere tutte le altre ragazze. Quando non facciamo surf, prendiamo il sole e ascoltiamo musica insieme durante il giorno, oppure organizziamo un barbecue e beviamo un drink la sera. Durante le festività, se non torniamo a casa, ci riuniamo per festeggiare, per evitare che qualcuna si senta sola senza i propri familiari.



Darci: Sì, siamo una famiglia. Per il capodanno cinese, ognuna di noi ha portato qualcosa da mangiare e abbiamo messo su una bella cena tutte insieme.



You: A tutte piace fare surf, quindi abbiamo sempre qualcosa di cui parlare. E ogni giorno, dopo le nostre avventure tra le onde, beviamo qualcosa insieme.



Liu: E se alziamo troppo il gomito, ci aiutiamo l'un l'altra a tornare a casa!