La storia di Air Max 97

Sempre nel 2017, le Air Max 97 sono entrate a far parte della collezione "The Ten", la Off-White Collection di Virgil Abloh che rende omaggio alle scarpe classiche Nike. L'intera collezione è stata suddivisa in due categorie: "Revealing" e "Ghosting". I cinque modelli "Ghosting" sono stati progettati con le tomaie semitrasparenti e includono le Converse Chuck Taylor, le Zoom Fly SP, le React Hyperdunk 2017, le Air Force 1 Low e le Air Max 97.

Queste Air Max 97 con la tomaia rinnovata sono realizzate con un materiale semitrasparente per abbinarsi al tema della collezione. Inoltre, presentano una zip-tie e un brand sulla linguetta rossi, delle finiture nere, le punte dei lacci verdi e una suola traslucida.

Ci sono tantissime tipologie di Air Max 97: tenete gli occhi aperti. Se non sai ancora qual è la tua preferita, potresti scoprirlo qui sotto.