Nike presenta una tecnologia rivoluzionaria con il lancio delle scarpe Air Max Dn

Reggie Hunter, Product Director di Nike Lifestyle Footwear spiega: "Noi lo chiamiamo 'movimento dinamico'. Le camere indipendenti consentono all'unità Air di reagire in base al carico esercitato dal corpo a ogni passo. La transizione dal tallone alla punta risulta estremamente fluida, perché l'unità Air reagisce in tempo reale agli spostamenti del piede, seguendone i movimenti. Con Air Max Dn siamo finalmente riusciti a trasmettere questa sensazione".

L'ausilio di risorse digitali, come l'analisi degli elementi finiti, ha aiutato i nostri team a testare in modo più rapido e accurato l'unità Air di Dn prima di creare prototipi per i test di laboratorio in condizioni di utilizzo realistiche. Nel valutare la resistenza dell’unità Air, ad esempio, il team ha potuto simulare digitalmente e in poche ore l'usura della scarpa dopo un anno di utilizzo. In sostanza, designer, ingegneri e ricercatori Nike hanno unito le forze per offrire comfort e stile per tutto il giorno, dando priorità a una struttura robusta e al supporto per creare un modello che spicca per trazione e resistenza.

Sapevano comunque che la fluidità di Dynamic Air sotto il piede non poteva essere l'unico tratto distintivo della scarpa. Il suo look doveva essere innovativo e grintoso, così da stupire chi ama da sempre Air Max con qualcosa di mai visto prima.

"Sappiamo bene che il look della gioventù di oggi va dalla testa ai piedi, e non viceversa come succedeva in passato per chi aveva la passione per le sneakers", afferma DePaul Williams, Product Associate di Nike Lifestyle Footwear. "Ecco perché la linea presenta colorway d'impatto ma anche tonalità più facili da abbinare, così potrai sfruttare al meglio il tuo guardaroba".