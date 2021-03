Chiedi al coach: "Come posso smettere di trovare scuse?"

La tua bugia mi dice che potresti aver dato per scontata la tua situazione. Potresti sentire che la bugia in sé non è stata grave, ma fa parte di un problema più ampio. Ecco un'altra domanda da porti: "Quali sono i valori che mi guideranno?" In altre parole, stabilisci alcuni limiti da non oltrepassare. Ad esempio, non mentire, non saltare gli allenamenti e non rinunciare, perché questo non risolverà il problema. Finirai semplicemente per essere più isolata.



Ho imparato valori come questi a casa, e Pat Summitt, la mia allenatrice al Tennessee, li ha consolidati. Non tollerava le bugie e non le sfuggiva nulla. E faceva in modo che tutte avessimo chiara la lezione. Questo tipo di responsabilità è essenziale.



È ciò che mi ha fatto desistere dal rimanere in giro tutta la notte, ma avevo comunque le mie difficoltà. Avevo tantissima nostalgia di casa. Mi perdevo i ritrovi familiari della domenica a casa di mia nonna, dove mangiavamo grandi pranzi squisiti, giocavamo a carte e ridevamo un sacco. Tutta quella solitudine ha fatto riaffiorare delle questioni in sospeso riguardanti mio padre.