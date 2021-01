Podcast Trained: trova il tuo "perché" con Simon Sinek

Simon Sinek, autore e relatore motivazionale, sostiene che presi dallo sforzo di trovare sempre il "modo" migliore di fare qualcosa, spesso sorvoliamo sul "perché" dovremmo farlo. Prima di lanciarci in una qualsiasi attività, come una routine di allenamento, un nuovo lavoro, una relazione, dobbiamo avere ben chiaro il motivo per cui lo facciamo, ed è questa, secondo lui, la chiave per riuscire a esprimere il nostro potenziale in ogni aspetto della vita. In questo episodio, Sinek è ospite di Ryan Flaherty per aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo, gestire lo stress e reinventare il nostro allenamento quotidiano come un "gioco senza fine".