Le tecniche di respirazione corretta per potenziare le tue prestazioni durante la corsa

Scopri cosa significa davvero fare un respiro profondo, e come può aiutarti a correre più forte e più a lungo.

Probabilmente non pensi mai alla respirazione mentre corri, ma il modo in cui respiri può influire sulla tua velocità e sulla distanza che sei in grado di coprire. Qui troverai i concetti chiave della respirazione diaframmatica, una tecnica di respirazione profonda che ti aiuterà a sfruttare meglio le funzioni respiratorie sia durante la corsa che nella vita di ogni giorno.



Inspirare, espirare, ricominciare da capo. Lo facciamo tutti in modo automatico, tutti i giorni, per tutto il giorno. Ma non è affatto detto che il tuo modo inconscio di respirare sia quello più efficace per la tua salute o per le tue prestazioni sportive.



"Il problema è che non sappiamo cosa significa esattamente 'fare un respiro profondo' o 'respirare profondamente'", dice Belisa Vranich, PsyD, psicologa clinica e autrice di Breathing for Warriors. "Tutti credono che per fare un bel respiro bisogna gonfiare il petto".



In realtà, quando respiri con il torace utilizzi solo una piccola parte dei polmoni, afferma Vranich, e finisci per respirare più velocemente per ottenere più ossigeno. Questo è particolarmente sbagliato durante la corsa. "Quando il respiro diventa veloce e superficiale, significa che non arriva sufficiente ossigeno ai tuoi muscoli", spiega Chris Bennett, Global Head Coach di Nike Running. "La reazione istintiva è fare più respiri, il che li rende ancora più superficiali". Finirai per andare in affanno e tutto ti sembrerà più difficile. E così, qualcosa che hai sempre ritenuto talmente semplice, ovvero respirare, può invece limitare il tuo potenziale.