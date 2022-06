Quanto sodio posso assumere al giorno?

L'americano medio consuma circa 3.400 mg di sodio al giorno. Secondo la U.S. Food and Drug Administration (FDA), oltre il 70% della suddetta quantità viene assunta attraverso i cibi pronti o confezionati, e non dal sale da cucina che aggiungiamo mentre cuciniamo o mangiamo.

Insomma, mettere da parte la saliera potrebbe non bastare per abbassare l'apporto quotidiano di sodio ai livelli raccomandati. Dovrai invece imparare a leggere le etichette delle confezioni e scovare il sodio che si nasconde negli alimenti.

Etichette con i valori di sodio sugli alimenti

L'etichetta nutrizionale è la prima linea difensiva se vuoi eliminare il sodio indesiderato. Questa riporta la quantità di sodio in una singola porzione dell'alimento e la sua percentuale giornaliera.

Il fabbisogno giornaliero è la quantità consigliata per il consumo di un nutriente, come stabilito dal Dipartimento dell'agricoltura americano (USDA). Per il sodio, è di 2.300 mg. Quindi, se un alimento ne contiene 575 mg, questi rappresenterebbero il 25% del fabbisogno giornaliero di sodio per una singola porzione consumata.

Ricorda comunque che la quantità indicata sulla tabella nutrizionale include tutti i tipi di sodio, non solo il sale. Il sale da cucina è una combinazione di sodio e cloruro. Esistono altri additivi alimentari che contengono questo elemento, tra cui il glutammato monosodico (MSG), il bicarbonato di sodio, il nitrito di sodio e il benzoato di sodio. Se un alimento contiene uno di questi ingredienti, allora contribuisce alla quantità complessiva di sodio riportata dai valori nutrizionali.

Alimenti ricchi di sodio

Oltre a quelli che consideriamo generalmente salati, sono molti gli alimenti precotti e pronti per il consumo ad avere un elevato contenuto di sodio. Questo elemento insaporisce i nostri piatti, ma trattiene anche l'umidità e preserva il cibo. Lo troviamo quindi nei dolci, i prodotti da forno o i cereali da colazione.

I cibi che in genere hanno un elevato contenuto in sodio includono:

Hamburger

Burritos

Piatti a base di uova

Piatti precotti a base di carne

Pizza

Pasta precotta

Snack confezionati come patatine, cracker o popcorn

Pollame

Minestre

Tacos

Alimenti poveri di sodio

Gli alimenti nella loro forma naturale non lavorata (come la frutta e la verdura fresca, i cereali non raffinati, ecc.) hanno un contenuto di sodio generalmente inferiore rispetto alle loro controparti lavorate. Per esempio, sebbene le pannocchie alla griglia contengano del sodio in forma naturale, è verosimile che ne abbiano meno rispetto al mais in scatola. Prediligere quindi gli alimenti nella loro forma più naturale può aiutarti a ridurre l'apporto di sale.

Per i cibi pronti e confezionati, le etichette ti permettono di identificare quelli a più basso contenuto di sodio, ma la terminologia usata può trarti in inganno. Per una comprensione più immediata, la FDA fornisce queste descrizioni regolate dal governo.

Privo di sale o sodio: contenuto di sodio inferiore a 5 mg per porzione;

A bassissimo contenuto di sodio: contenuto di sodio pari o inferiore a 35 mg per porzione;

A basso contenuto di sodio: contenuto di sodio pari o inferiore a 140 mg per porzione;

A ridotto contenuto di sodio: almeno il 25% di sodio in meno rispetto al prodotto convenzionale;

Povero di sodio o leggermente salato: almeno il 50% di sodio in meno rispetto al prodotto convenzionale;